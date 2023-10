Laboratori, caldarroste e il cielo di Halloween domenica al Parco Pineta

L’appuntamento con le domeniche di porte aperte al Centro didattico scientifico del Parco pineta di Tradate torna questo 15 ottobre con un pomeriggio dedicato all’autunno, stagione di castagne, laboratori e avventure tra cielo e bosco.

Tante iniziative a partecipazione gratuita (con la sola eccezione dei quattro viaggi spaziali all’ecoplanetario alla scoperta del Cielo di Halloween) per trascorrere una giornata in natura con i bambini.

Di seguito il programma

IL CIELO DI HALLOWEEN

Che sorprese riserva il cielo della notte più spaventosa dell’anno? Un viaggio alla scoperta di fantasmi, streghe e zucche in giro per l’universo a partire da antiche storie e leggende celtiche.

Quattro sono le partenze: due per famiglie e bambini fino a 10 anni (alle ore 14.30 e 15.30) e altre due per adulti e ragazzi dai 9 anni in su (alle ore 16.30 e 17.30).

Prenotazioni a QUESTO LINK

ATTIVITA’ SPECIALI DELLA GIORNATA

Libro game Live “La selva del Fato”

“Quando una fata della Natura bussa alla tua finestra non puoi esitare, la sua richiesta d’aiuto non può essere ignorata! Devi recarti nei boschi del Parco Pineta per affrontare il Signore dell’Incuria e riportare l’equilibrio nella Selva.”

Per l’occasione i personaggi dell’avventura saranno presenti in carne ed ossa grazie agli attori dell’associazione Luminanda.

Laboratorio didattico per tutte le età tra gnomi, gufi e scoiattoli a cura della Guardie Ecologiche Volontarie del Parco Pineta

Esperienze in natura, piccole attività per piccoli esploratori alla scoperta degli abitanti del bosco attraverso i 5 sensi

Caldarroste per tutti a cura dell’associazione i Benandanti per raccogliere fondi a sostegno del progetto “Orto didattico”.

LA SELVA DEL FATO

La Selva del Fato è un’avventura fantastica da vivere nell’area limitrofa al Centro Didattico Scientifico-Osservatorio Astronomico di Tradate attraverso il proprio smartphone. Ciascuno può scegliere la propria strada da percorrere, scoprire segreti e interagire con le magiche creature che si celano tra fronde e fusti.

Il prologo va giocato prima, a casa sul portale www.librogamelive.it .

L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto “Green it up!” sostenuto da Istituto Oikos Onlus e Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, realizzato da AstroNatura Cooperativa Sociale in collaborazione con il Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate.