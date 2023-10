L’addio del gruppo scout all’amico Gianpaolo: “Hai fatto del servizio la tua ragione di vita”

Il gruppo scout di Somma Lombardo condivide un ricordo in memoria di Gianpaolo Grossoni, storico volto della Pro Loco di Somma Lombardo tragicamente scomparso, nei giorni scorsi. Oggi, alle 15.30 si svolgeranno i funerali nella Basilica di Sant’Agnese preceduti dal Santo Rosario alle ore 15.00. Ad esequie avvenute si proseguirà per il Tempio crematorio “Altair” di Domodossola.

“È stato una colonna fondatrice e portante del nostro gruppo, vorremmo ricordarlo con queste brevi parole – scrive il gruppo scout- . Il Gruppo AGESCI Somma Lombardo 1 ricorda Gianpaolo Grossoni con le parole di chi ha condiviso con lui il cammino in uniforme, dai tempi dell’ASCI alla nascita di AGESCI nel 1974”.

“E ora che te ne sei andato, lo sconcerto, il dolore sono immensi.

Abbiamo incominciato la nostra strada insieme da ragazzi e, passo dopo passo, siamo arrivati qui. Hai fatto del servizio la tua ragione di vita. Ti sei impegnato con passione, gratuità, amore in tutto ciò che hai intrapreso, non ti sei tirato indietro mai.

Non ti sei preoccupato di quanta fatica sarebbe costato ogni nuovo impegno: zaino in spalla e via! non si sta a cincischiare, ci si rimbocca le maniche e si fa!

Da buon scout non ti sei mai perso in chiacchiere, agire: sempre, ovunque, senza sosta, verso la meta!

Hai combattuto sempre, vissuto momenti di gioia, ma anche di estrema sofferenza, ma non ti sei arreso mai, perché questo è quello che ci ha insegnato lo scautismo e che tu, meglio di tutti noi, hai fatto regola di vita. Siamo increduli, piangenti e anche arrabbiati per quello che ti ha strappato a noi, ma ti vediamo già lassù, sulla vetta, hai già iniziato a lavorare per tutti noi.

Con dolore immenso ti salutiamo”.

Buona strada Gianpaolo

I tuoi fratelli e sorelle scout