Ladri in fuga cercano di speronare l’auto della Polizia locale di Vedano Olona e scatta l’inseguimento

Un furto sventato, un mancato speronamento e un inseguimento dei ladri in fuga. E’ stato un inizio di settimana movimentato per la Polizia locale di Vedano Olona, che questa mattina attorno alle 9,30 è stata chiamata per un’auto con persone sospette in via Monetti.

La segnalazione è arrivata dalla rete del controllo del vicinato da una donna che ha notato la presenza di un’automobile “strana” con almeno due persone nelle vicinanze che si muovevano in modo anomalo e con il volto travisato da mascherine. I sospetti della signora non erano infondati, perché quando è arrivata sul posto la Polizia locale i due sono saliti a bordo di un’auto e sono fuggiti in modo rocambolesco, salendo sul marciapiedi e tentando di speronare l’auto della Polizia locale per poi andarsene a tutta velocità. Ne è nato un inseguimento, ma i presunti ladri sono riusciti a far perdere le proprie tracce, dirigendosi verso l’autostrada.

«Un episodio che sottolinea ancora una volta l’efficacia del controllo del vicinato – dice Nadia Ghiringhelli, la comandante della Polizia locale di Vedano Olona – La tempestività delle segnalazioni è determinante e in questo caso non solo si è riusciti a sventare l’ennesimo furto, ma abbiamo potuto raccogliere elementi utili per individuare queste persone che purtroppo sono riuscite a fuggire. Un episodio, tra l’altro, che avviene solo una settimana dopo una sventata “truffa dell’abbraccio” ai danni di un’anziana, e che dimostra come sia necessario tenere alta l’attenzione».

Il controllo del vicinato è un’esperienza ormai consolidata a Vedano Olona, dove nei giorni scorsi si è celebrato con un convegno alla presenza del Prefetto il decennale dell’istituzione di questo servizio di comunità.

