L’Alba per il turno infrasettimanale, una nuova occasione di riscatto per il Varese

Arriva da due sconfitte di fila il Città di Varese e in generale i biancorossi non conoscono il dolce gusto della vittoria da quattro giornate per un digiuno che dura ormai da un mese. A ottobre, infatti, i biancorossi hanno vinto una sola volta, il 4 contro il Vado. Anche in quel caso era un turno infrasettimanale e chissà che il mese di novembre, che propone nel giorno di Ognissanti la giornata numero 11 di campionato, non possa riportare i tre punti a Vitofrancesco e compagni. L’appuntamento è al “Franco Ossola” (ore 14.30) contro l’Alba, una formazione che non è partita bene in campionato ma che arriva dal successo 2-0 in casa contro l’Asti.

I biancorossi, per ritrovare il sorriso, dovranno soprattutto ritrovare la serenità. Non una cosa da poco vista la rissa del finale di gara contro il Chieri e più in generale una situazione di episodi avversi, dagli errori sotto porta a errori difensivi che hanno concesso gol evitabili, ma non possiamo non citare anche diverse decisioni arbitrali che, senza cercare facili alibi, nell’ultimo periodo hanno visto oggettivamente i biancorossi penalizzati. I cartellini rossi rimediati a Gassino Torinese toglieranno dai convocati il difensore Niccolò Cottarelli e il centrocampista Nicolò Palazzolo, che si aggiungono agli infortunati Federico Zazzi, Filippo Liberati e Filippo Di Maira. Scelte quasi obbligate quindi per mister Corrado Cotta, che nella settimana con tre gare probabilmente sperava di fare più turnover e invece probabilmente i cambi riguarderanno soprattutto gli under.

E a presentare la gara è mister Corrado Cotta: «Dopo la sconfitta di domenica è fondamentale poter tornare subito in campo, soprattutto se tutti insieme vogliamo fare i tre punti. Quello che è stato è stato, dobbiamo pensare alla prossima partita sapendo che il calcio è fatto di momenti, anche se ci si sente penalizzati da qualche scelta esterna. È importante arrivare con le energie giuste e il giusto aspetto nervoso, non ho molti dubbi sull’atteggiamento che metterà in campo la mia squadra. Avere il supporto della società è fondamentale perché al giorno d’oggi nella mia professione diventa facile cambiare per dare un segnale. Sono contento che c’è ancora qualcuno che guarda il lavoro, analizza i risultati e non giudica solo per una situazione di classifica al di sotto delle aspettative, come tutti sappiamo».

«Il risultato a volte non arriva per una serie di circostanze che ti dicono male – prosegue mister Cotta -, oltre ad errori individuali. Il calcio in Italia è fatto di chiacchiere, noi siamo il Città di Varese e stiamo dando il massimo per uscire da questa situazione. Quello che mi interessa è la considerazione e la stima della società e della squadra, che mi hanno ribadito. Abbiamo bisogno di cambiare il trend, io so qual è la strada che dobbiamo prendere per vincere e continuare. L’Alba arriverà con un buon entusiasmo dopo la vittoria di domenica. Mi aspetto una squadra chiusa che penserà a ripartire, ma noi dobbiamo pensare a noi stessi e a prendere i tre punti».

DIRETTAVN – La gara è già iniziata sul nostro liveblog, offerto da Confident e Finazzi Serramenti (GUARDA QUI). Grazie alla diretta vi racconteremo la cronaca dell’incontro azione per azione, preceduta da tutte le notizie del pre-partita e a seguire foto, pagelle, racconto e voci dei protagonisti. Potrete interagire in tempo reale commentando o con l’hashtag #DirettaVn sui social.