L’Albenga è una matricola terribile ma il Varese non vuole fermarsi

Il Città di Varese torna al “Franco Ossola”, dove in questa stagione ha sempre vinto. I biancorossi hanno intenzione di tenere aperta la striscia positiva, che dura da quattro gare, anche se l’ultimo pareggio in casa dell’Rg Ticino è “congelato” in attesa che il giudice sportivo di pronunci sul ricorso inoltrato dai piemontesi. La società biancorossa è però sicurissima della propria innocenza e guarda avanti. Domenica 15 ottobre (alle ore 15.00) per l’ottava giornata di campionato i biancorossi ospiteranno a Masnago l’Albenga, neopromossa che in questa prima parte di stagione ha fatto molto bene, è appaiata ai varesini a quota 12 in classifica e arriva da tre vittorie di fila.

Se nelle passate partite l’impronta dei nuovi arrivati Molinari, Furlan e Palazzolo si è già fatta apprezzare, dovrebbe essere finalmente arrivato il turno dell’attaccante albanese Sindrit Guri che in settimana si è sempre allenato ed è pronto ad esordire, come conferma mister Corrado Cotta: «Guri sarà titolare, ma la squadra dovràaiutarlo nell’inserimento perché la troppa pressione non va bene. Lui è un ragazzo squisito, ha sempre giocato in Serie A, ma si è unito in maniera ottima perché ha grande educazione e sensibilità. Ora abbiamo tanti giocatori e dispiace tenere fuori qualcuno perché in settimana c’è sempre grande competizione e tutti si allenano alla grande. Questo però può essere un punto a favore perché ci permette di avere degli ottimi cambi durante la gara». Purtroppo non ci sarà Liberati, che sull’ultimo pallone della partitella di rifinitura ha subito una distorsione alla caviglia che andrà valutata.

Di fronte ci sarà un Albenga in grande salute, che arriverà a Varese con l’esuberanza di chi non ha nulla da perdere. «Il direttore Raineri – spiega Cotta – è andato domenica a vederli e il primo aspetto che ha notato è l’entusiasmo. Però così come loro anche noi siamo in salute e noi siamo consapevoli che al “Franco Ossola” può diventare difficile per i nostri avversari, se saremo bravi a mettere in campo ciò che abbiamo provato. Mi sembra un campionato equilibrato, nessuno sta a guardare».

In ultimo, due parole sul caso ricorso: «La società è serena, la squadra non ha cambiato modo di lavorare anche perché abbiamo sempre detto che siamo tranquilli e anche dalla dirigenza ci hanno sempre rassicurato. Domani giocherà Cassano».

DIRETTAVN – La gara è già iniziata sul nostro liveblog, offerto da Confident e Finazzi Serramenti (GUARDA QUI). Grazie alla diretta vi racconteremo la cronaca dell’incontro azione per azione, preceduta da tutte le notizie del pre-partita e a seguire foto, pagelle, racconto e voci dei protagonisti. Potrete interagire in tempo reale commentando o con l’hashtag #DirettaVn sui social.