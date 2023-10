L’altra faccia della rivoluzione verde in un libro: presentazione a Tradate

L’opera, impreziosita dalla prefazione illustre di Vittorio Sgarbi, analizza con un punto di vista critico le direttive in fase di adozione in sede comunitaria connesse al Green Deal europeo e le relative ricadute sul piano socio-economico e occupazionale per i paesi membri

L’ultimo libro del prof. Salvatore Di Bartolo, pubblicato con La Bussola edizioni con prefazione di Vittorio Sgarbi verrà presentato presso Villa Truffini, a Tradate. Giovedì 12 ottobre alle ore 18.00 presso Villa Truffini, a Tradate, si terrà la presentazione di ‘Overgreen – L’altra faccia della rivoluzione verde’, l’ultimo libro scritto dal professor Salvatore Di Bartolo, pubblicato lo scorso mese di giugno con la casa editrice La Bussola.

L’opera, impreziosita dalla prefazione illustre di Vittorio Sgarbi, analizza con un punto di vista critico le direttive in fase di adozione in sede comunitaria connesse al Green Deal europeo e le relative ricadute sul piano socio-economico e occupazionale per i paesi membri, nonché i tratti distintivi della sempre più dilagante ideologia green. All’incontro, che sarà moderato dal conduttore radiotelevisivo Piervittorio Scimia, interverrà insieme all’autore anche la prof.ssa Rita Guarini. Ingresso libero.

SALVATORE DI BARTOLO

Laurea in Economia nel 2015 presso l’Università degli Studi di Messina, è docente di istituti di istruzione superiore, dottore commercialista e revisore legale. Dal 2021 è docente del dipartimento di studi politici, costituzionali e tributari della Federiciana Università Popolare. È inoltre analista politico-economico su diverse riviste e testate tra cui ‘nicolaporro.it’ e il ‘Nuovo Giornale Nazionale’ ed ospite opinionista in trasmissioni radio e tv. Ha pubblicato per Aracne “Metamorfosi politica” (2022) e per La Bussola “La grande utopia” (2022) e “Falsa Rivoluzione” (2023).