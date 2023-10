L’Amore bestiale di Barbascura X conquista la ciurma di Varese

Scovolino, latte e cereali è quel che rimane a colazione all’indomani dello spettacolo di Barbascura X. Chimico per formazione, Satiro scientifico per autodefinizione, Barbascura X ha sfiorato il sold out al Teatro di Varese sabato 14 ottobre, con il suo spettacolo Amore Bestiale.

Ad applaudirlo una ciurma di circa 1200 persone di ogni età, affascinate dalla sua divulgazione scientifica “fatta male”, come rivendica da anni lui stesso sui canali social che lo hanno reso famoso.

Bandiera pirata, accurate immagini scientifiche e vignette puerili si alternano sullo schermo durante lo spettacolo, suscitando stupore e ilarità in un susseguirsi di domande e spiegazioni attorno alla forza che muove la vita sin dall’origine del mondo: l’ammore (con due “m”, come lo pronuncia Barbascura x).

È la sua “Scienza Brutta”, che racconta la tenace battaglia della vita per sopravvivere, tra scelte evolutive e tecniche di riproduzione, rapportate sempre all’uomo e alla sua morale. Per capirle meglio e, soprattutto, per riderne insieme.

Così, scandagliando le pratiche del regno animale, dall’infinitamente piccolo ai primati, la vita diventa crudele, bizzarra, grottesca, eroica, ingiusta o francamente disgustosa. Non solo dove il pubblico istintivamente se lo aspetta – nei ragni ad esempio – ma anche in mammiferi come i koala, “carini” solo fino a quando se ne ignorano le tecniche di svezzamento dei cuccioli.

E così rimane il dubbio che forse, alla fine, le vere follie della vita stanno proprio sotto il naso di ciascuno, vicinissime.

Nel salto dai format di YouTube alle due ore di spettacolo in teatro, il pirata della scienza brutta è costretto a fare meno dell’editing vincente dei suoi video, ma tiene comunque alta l’attenzione – e il morale – della ciurma in un susseguirsi di rivelazioni, riflessioni, allusioni e risate liberatorie.

Gesti d’amore ricambiati dal pubblico, anche dopo lo spettacolo, in un lungo e partecipato firmacopie del suo ultimo libro, il primo della serie “Il satiro scientifico” edito da Mondadori e intitolato “Riprodursi male. Sesso e amore apparentemente contro natura”.

Il capitano Barbascura X si è concesso alla sua ciurma sino all’una di notte, tra scambi di doni (improbabili), foto e battute improvvisate. In una parola: Ammore, come solo il ragno pavone sa fare.