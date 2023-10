L’amore e l’affettività nella disabilità. Dieci incontri a Busto Arsizio a supporto di ragazzi e famiglie

Il progetto “L’Amore oltre…” che ha preso il via sabato scorso ai Molini Marzoli con un convegno sul tema dell’affettività nella disabilità, organizzato dall’Assessorato all’Inclusione sociale e dal CDD Belotti Pensa, continua con una serie di incontri gratuiti guidati da psicologi esperti.

Sono previsti 10 incontri tra il 2023 e il 2024 (di cui 3 rivolti ai ragazzi il 27 novembre, 5 febbraio, 8 aprile e 7 ai loro familiari e caregiver il 6 novembre, 15 gennaio, 26 febbraio,18 marzo, 29 aprile, 20 maggio, 10 giugno) che si svolgeranno in via Lega Lombarda 14, alle 17.30 per le famiglie, alle ore 14.15 per i ragazzi.

Come ha osservato l’assessore Paola Reguzzoni, per la prima volta un tema molto delicato – l’amore e l’affettività in tutte le sue forme per le persone che hanno una disabilità, sia fisica che psichica – viene approfondito con la regia del Comune con l’obiettivo di offrire un supporto concreto a disabili e alle loro famiglie.

Gli incontri promuoveranno un dialogo aperto sulla tematica della sessualità nella disabilità, sfatando miti e stereotipi, approfondendo le tematiche e stimolando una riflessione condivisa tra i genitori/familiari. L’obiettivo ultimo è quello di acquisire gli strumenti per promuovere il benessere sessuologico nelle persone con disabilità attraverso modalità adeguate a ognuno.

Per informazioni e prenotazioni:

Assessorato Inclusione Sociale e Salute via Roma 5

tel 0331 390 173

volontariato@comune.bustoarsizio.va.it

C.D.D. Belotti Pensa via Lega Lombarda 14 – Busto Arsizio

tel 0331 34 14 48 – 3386615123

cdd.belottipensa@societadolce.it