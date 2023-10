L’appello dopo l’incidente di Crenna a Gallarate: “Chi ha visto la dinamica parli con la Polizia Locale”

L’uomo alla guida del mezzo da lavoro col quale si è scontrato il 18enne ieri a Crenna di Gallarate non si dà pace per quanto accaduto. Nel grave incidente che si è verificato all’alba di martedì il motociclista gallaratese, classe 2004, è rimasto gravemente ferito ed ora è ancora in pericolo di vita dopo l’operazione subita nella giornata di ieri.

L’avvocato del lavoratore, Tiberio Massironi, spiega: «Il mio cliente percorre molto spesso quel tratto di strada perchè la sua abitazione è proprio di fronte al capannone dove lavora. È un gesto che ha sempre fatto con grande prudenza e attenzione – racconta -. Da quanto abbiamo capito la moto è arrivata mentre sorpassava alcune auto in colonna mentre lui stava attraversando la strada che poi si sono allontanate, forse non intuendo la gravità dell’incidente. Chiediamo a queste persone di aiutare la Polizia Locale a ricostruire la dinamica, raccontando quanto hanno visto». Appello lanciato ieri anche dal comando gallaratese.

L’avvocato esprime anche l’augurio perchè il ragazzo possa riprendersi: «Esprimo la vicinanza al ragazzo parte del mio cliente che è sotto shock per quanto accaduto».