Largo ai giovani, la nuova segreteria del PD di Varese si presenta

E’ stata presentata, nella mattina di sabato 21 ottobre, la nuova segreteria cittadina del PD.

A fare gli onori di casa la nuova segretaria cittadina Manuale Lozza, nella sede di Viale Monterosa.

Una segreteria dall’età media piuttosto bassa, con molti under 30: dai consiglieri comunali Giulia Mazzitelli e Alessandro Pepe, ai rappresentanti dei Giovani Democratici Michelangelo Moffa ed Elisabetta Bevilacqua, dagli invitati permanenti Riccardo Tomaiuoli (segretario dei GD) e Giacomo Fisco (capogruppo PD a Palazzo Estense).

«Oggi presentiamo la nuova squadra che guiderà il PD a Varese – spiega la neo segretaria cittadina Manuela Lozza – dove l’esperienza e la novità saranno il giusto mix per mantenere il PD come primo partito della città, sin dalle prossime elezioni europee».

La squadra, presentata sabato 21 novembre nella sede di Viale Monterosa, è composta da persone con già una buona esperienza politica e amministrativa come i consiglieri Giulia Mazzitelli e Alessandro Pepe, quest’ultimo al suo secondo mandato, esponenti in consiglio comunale, Michelangelo Moffa segretario provinciale dei Giovani Democratici e o i due storici militanti come Massimo Bernasconi (responsabile, tra l’altro della festa dell’Unità) e Marco Regazzoni, presidente del consiglio di Quartiere 7. A questi però si aggiungono delle new entry: Elisabetta Bevilacqua, iscritta dei GD e Sergio Gaudio, fisico con esperienze nel PD di Roma e degli Stati Uniti, e Paola Acchini, già responsabile amministrativa del partito. Invitati permanenti infine sono il segretario dei Giovani Democratici di Varese, attualmente Riccardo Tomaiuoli e il capogruppo PD a Palazzo Estense, in questo mandato, Giacomo Fisco.

Nella mattina sono state presentate anche le prime deleghe specifiche: innanzitutto, presentando il passaggio di consegne sul tema comunicazione social fra Alessandro Pepe, che da ora si occuperà dei rapporti con la stampa, e Giulia Mazzitelli che prenderà il suo posto ai social e si occuperà anche degli aspetti organizzativi. Altre deleghe sono quella di Marco Regazzoni ai quartieri, mentre Sergio Gaudio si occuperà del rapporto con le associazioni di categoria (imprese, sindacati e terzo settore), mentre Paola Acchini svolgerà l’incarico di tesoriere. «Queste sono le prime deleghe che ho deciso di assegnare – ha commentato Lozza – Altre però ne arriveranno nei prossimi mesi, per rafforzare la presenza del PD in città».

Infine, è stata presentata anche la prima iniziativa della nuova segreteria del PD di Varese: una serie di “visite guidate” per i cittadini che hanno lo scopo di mostrare cantieri in corso e grandi opere realizzate dall’amministrazione. «Vogliamo raccontare la Varese che cambia davvero dopo decenni di immobilismo – hanno commentano i membri di segreteria a proposito dell’iniziativa – Porteremo i cittadini nei cantieri più significativi della città: da Largo Flaiano alle Stazioni, passando per la Caserma, per raccontare concretamente di come Varese sta cambiando e cambierà in meglio»