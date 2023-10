L’assasinio di Mauro Venegoni 79 anni dopo: “Battiamoci per la libertà di tutti”

Ricordare il sacrificio di Mauro Venegoni oggi come 79anni fa, quando il 31 ottobre 1944 il partigiano fu seviziato, mutilato e ucciso dalle squadre fasciste dopo essersi rifiutato di svelare i nomi dei partigiani del suo raggruppamento. Come ogni anno domenica 29 ottobre il cippo dedicato a Venegoni a Cassano Magnago ha fatto da cornice alla commemorazione di quello che a buon diritto può essere considerato uno dei “figli illustri” di Legnano

La cerimonia, molto partecipata, ha visto la consegna di una targa da parte del sindaco di Cassano Magnago a Dario Venegoni, presidente dell’associazione ANED (Associazione Nazionale Ex Deportati) e nipote del partigiano Mauro Venegoni, che nel suo discorso ha ricordato il dramma delle guerre nel mondo, in particolare quelle che stanno affliggendo il popolo ucraino e il Medio Oriente. «Noi abbiamo il dovere di fare qualcosa e di rispondere alla nostra coscienza – ha sottolineato Venegoni -. Cercare di essere liberi e di battersi per la libertà di tutti: penso che sia questo l’insegnamento di Mauro Venegoni».

Ad aprire la cerimonia il sindaco di Cassano Magnago, Pietro Ottaviani, che ha ricordato la storia da partigiano di Mauro Venegoni e l’importanza di fare memoria su quanto accaduto durante la Seconda guerra mondiale. «Mauro Venegoni fu tra i primi a costituire la Formazione partigiani partecipando con essa a numerosi combattimenti. Catturato, e nonostante le torture subite, non rivelò nulla che potesse tradire i commilitoni e la Resistenza – ha spiegato il primo cittadino -. Oggi lo ricordiamo per aver sacrificato la propria vita per la libertà e perché ci ha consegnato un patrimonio che va custodito e trasmesso. Tenere viva l’attenzione su fatti storici accaduti sul nostro territorio significa non voler dimenticare e fare esperienza del passato per poter pensare ad un futuro migliore da consegnare alle nuove generazioni».

Anche il presidente della sezione A.N.P.I. di Legnano, Primo Minelli, ha ricordato l’importanza del fare memoria, soprattutto per le nuove generazioni. «Fare memoria significa conoscere la nostra storia nazionale, significa conoscere le radici della nostra libertà, significa conoscere cosa fu il fascismo, cosa furono le leggi razziste da esso emanate, significa conoscere cosa furono le guerre cosiddette imperiali e cosa fu la Seconda guerra mondiale – ha evidenziato Minelli -. Uomini come Mauro Venegoni o come il presidente Pertini, cui a Lucca è stata negata l’intestazione di una via, sono gli oppositori intransigenti del duce fin dalle origini poiché capiscono subito i pericoli che corre l’Italia e più in generale l’Europa. I patrioti sono questi, non quelli di cui si parla oggi che vogliono riscrivere la storia della Resistenza e dell’Italia».

Presenti alla commemorazione anche il sindaco di Legnano Lorenzo Radice, il sindaco di Busto Arsizio Emanuele Antonelli, il sindaco di San Giorgio su Legnano Claudio Ruggeri, il sindaco di Canegrate Matteo Modica, il sindaco di Dairago Paola Rolfi, il sindaco di Solbiate Olona Roberto Stefano Saporiti, il vicesindaco di Fagnano Olona Simona Michelon, le sezioni A.N.P.I. di Cassano Magnago, Legnano, Busto Arsizio, Gallarate, Villa Cortese, Canegrate, Cerro Maggiore, Fagnano Olona, Samarate e il Comitato Provinciale di Varese. Hanno inoltre preso parte alla cerimonia il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Cassano Magnago, alcuni studenti della scuola Dante Alighieri di Legnano e una studentessa del Liceo Candiani Bausch di Busto Arsizio, che hanno letto alcune lettere a ricordo delle figure eroiche di Mauro Venegoni e dei suoi fratelli.