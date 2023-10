L’Associazione Nazionale Alpini di Lonate Pozzolo ospita Luca Barisonzi

L’Associazione Nazionale Alpini, Sezione di Varese Gruppo Alpini di Lonate Pozzolo in collaborazione con il Comune di Lonate Pozzolo ha organizzato un interessante incontro con il 1° Maresciallo in Ruolo d’ Onore Luca Barisonzi, Croce D’ Argento al merito dell’ Esercito e autore del libro “La Patria Chiamò” in cui racconterà la sua missione in Afghanistan i suoi valori , la sua rinascita.

L’incontro si terrà domenica 22 ottobre alle ore 16 presso la sala comunale Ulisse Bosisio del Monastero San Michele in via Cavour 21, Parco Bosisio Lonate Pozzolo con ingrasso libero. È prevista la presenza delle autorità civili e militari e soprattutto i soci dei nostri gruppi Alpini. Inoltre il primo Maresciallo Luca Barisonzi sarà presente all’ incontro di lunedì 23 ottobre alle ore 10 presso il Liceo Linguistico Gadda Rosselli di Gallarate.