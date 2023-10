L’Asst Valle Olona cerca anestesisti rianimatori per coprire turni fino a 342 ore settimanali

Nuovo bando dell’Asst Valle Olona alla ricerca di medici specialisti in anestesia e rianimazione. Il bando cerca professionisti con specializzazione che possano coprire turni fino alla copertura settimanale di 342 ore. Gli incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, avranno durata di 12 mesi ed è prevista una paga oraria omnicomprensiva di 90 euro lordi.

Il bando esclude esplicitamente la candidatura di specialisti in pensione. La spesa prevista è poco meno di un milione e mezzo di euro. A conti fatti, il candidato, medico specialista, che assumesse l’incarico per 38 ore settimanali, arriverebbe a guadagnare 13.680 euro, a cui vanno però tolte le spese per tasse e assicurazioni.

Il personale dovrà garantire l’attività di guardia notturna e diurna oltre all’attività anestesiologica in sala operatoria. Il bando rimarrà aperto fino alla copertura del fabbisogno aziendale.

La carenza di specialisti rianimatori è un punto dolente dell’azienda ospedaliera di Busto che, secondo l’ultima rilevazione, quest’anno l’azienda ha messo a bilancio oltre 2 milioni di euro per garantirsi turni di anestesia e rianimazione nei presidi di Saronno e di Busto Arsizio. Nel complesso, per il 2023, l’Asst Valle Olona ha stanziato circa 5 milioni di euro per sostenere i costi di personale esterno, cooperative o professionisti, in diverse specialità, oltre a rianimazione anche pediatria, cardiologia e diversi servizi nelle aree territoriali.