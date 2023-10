Lavori al parcheggio di via Trentini a Varese, chiude una parte del piano terra

Lunedì 9 ottobre inizieranno i lavori di impermeabilizzazione del parcheggio di via Trentini a Varese. Le opere, comunica la Provincia di Varese, saranno suddivise in diverse fasi, ciascuna delle quali sarà soggetta a un’ordinanza specifica.

Durante la prima fase, dal 9 al 23 ottobre ci sarà la chiusura di una parte del piano terra del parcheggio di Via Trentini, riservata all’area di cantiere; per l’occasione non ci saranno variazioni della viabilità delle strade limitrofe.

Le fasi successive saranno attivate progressivamente con apposite ordinanze che verranno emesse con adeguato anticipo. La data di inizio e la durata di ciascuna fase saranno comunicate tempestivamente, insieme a tutte le istruzioni operative relative all’uso del parcheggio di via Trentini.