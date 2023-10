Lavori di pavimentazione e ispezioni della segnaletica, settimana di chiusure sulla A8

Chiusure in programma sulla A8 Milano-Varese e sul R37 Raccordo Fiera di Milano per consentire lavori di pavimentazione e attività di ispezioni della segnaletica verticale.

Dalle 21 di martedì 17 alle 5 di mercoledì 18 ottobre sulla A8 Milano-Varese sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A52 Tangenziale di Milano per chi percorre la A8 Milano-Varese e proviene da Varese ed è diretto verso Monza/Raccordo Fiera verso Rho. In alternativa si consiglia di proseguire lungo la A8, in direzione Milano, invertire il senso di marcia allo svincolo di Milano V.le Certosa, uscire dallo svincolo di Fiera e seguire le indicazioni per Rho o Monza.

Sul Raccordo Fiera Milano R37, invece sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A8 Milano-Varese, per chi proviene dalla A52 Tangenziale nord ed è diretto sulla A8 verso Milano. In alternativa si consiglia di seguire le indicazioni per Rho, invertire il senso di marcia allo svincolo di Mazzo di Rho ed immettersi sulla A8 Milano-Varese verso Milano.

Dalle 21 di mercoledì 18 alle 5 di giovedì 19 ottobre sulla A8 Milano-Varese sarà chiuso lo svincolo di Cavaria, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Varese, e in uscita da Varese. In alternativa si consiglia di utilizzare Solbiate Arno o Gallarate.

Dalle 21 di giovedì 19 alle 5 di venerdì 20 ottobre sulla A8 Milano-Varese sarà chiuso lo svincolo di Cavaria in entrata in entrambe le direzioni. In alternativa si consiglia di entrare a Solbiate Arno o Gallarate.

Dalle 21 di venerdì 20 alle 5 di sabato 21 ottobre sulla A8 Milano-Varese sarà completamente chiuso lo svincolo di Solbiate Arno, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Cavaria o di Castronno. Sarà inoltre chiuso il tratto compreso tra la D26 Diramazione Predosa-Bettole e Gallarate verso Milano. In alternativa si consiglia, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Besnate sulla D26, di percorrere la SP49, la SS33 del Sempione e immettersi sulla A8 alla stazione di Gallarate oppure di uscire allo svincolo di Cavaria, sulla A8, immettersi sulla SP341, SS33 del Sempione ed entrare sulla A8 alla stazione di Gallarate.