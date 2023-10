Le aziende degli autobus preoccupate: “Transizione energetica? Certamente, ma graduale”

“Vaicolbus: Insieme, sicuri, sostenibili” è il titolo della campagna di comunicazione di Anav, l’associazione di categoria dell’autotrasporto. Le aziende del settore chiedono investimenti maggiori nella mobilità pubblica, ma insieme chiedono una gradualità nella transizione energetica, preoccupate per nuovi divieti nell’accesso dei mezzi su gomma al centro delle grandi città, Milano in primis.

«L’iniziativa mira a promuovere il passaggio dalla mobilità privata al trasporto collettivo, mettendo in evidenza i vantaggi del trasporto su autobus» dice Nicola Biscotti, il presidente di Anav. «Questa iniziativa sottolinea che il trasporto con autobus è sicuro, inclusivo e svolge un ruolo significativo nella sostenibilità ambientale». Biscotti fa notare che «spesso il settore degli autobus è sottovalutato, nonostante possa contribuire in modo significativo a migliorare la qualità della vita delle persone. L’obiettivo principale è quello di mettere al centro delle attenzioni i passeggeri e di riconsiderare l’intero sistema di trasporto su autobus, cercando di promuoverne i benefici e ambientali, sociali ed economici».

La presentazione in Lombardia della campagna è avvenuta al Museo Volandia di Somma Lombardo e un tema centrale sono state le preoccupazioni per le scadenze su elettrificazione e passaggio alla metanizzazione, oltre che i divieti sui mezzi inquinanti. «L’innovazione va bene, ma non con un approccio demagogico» sintetizza Biscotti nel convegno, citando ad esempio i divieti per autobus Euro 2 ed Euro 3, che scatteranno al 1° gennaio 2024 (dopo due anni di rinvio). «E parliamo di 2mila Euro 2 e 10mila Euro 3».

Fa da sponda anche Franco Lucente, assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile della Regione Lombardia, che richiama più volte la «neutralità tecnologica», che significa «non puntare solo sull’elettrico». E critica soprattutto l’approccio dell’amministrazione di Milano, con i divieti di accesso al centro.

Lucente però rivendica anche gli investimenti della Regione, «impegnata in una vera e propria ‘rivoluzione’ del trasporto pubblico locale e della mobilità». Gli investimenti porteranno 200 milioni all’anno per le Agenzie di bacino» che significa entro il 2026 1.200 nuovi autobus a ridotto impatto ambientale.

«Il nostro obiettivo è la ‘neutralità tecnologica’: un impegno verso il ‘green’ che deve contemplare diverse soluzioni, dall’elettrico, al metano e all’idrogeno, come dimostra lo sforzo che stiamo compiendo sulla ferrovia Brescia-Iseo- Edolo, e con l’immissione di numerosi autobus elettrici e ibridi. Impegni concreti che potranno realizzarsi grazie anche ad una diversa ridistribuzione del Fondo Nazionale Trasporti. Le risorse del trasporto pubblico locale destinate alle Regioni da parte del Governo devono essere riconosciute in maniera diversa da come si fa attualmente, tenendo conto innanzitutto delle differenti dimensioni del tpl. La Lombardia non può avere gli stessi finanziamenti di realtà dove la gestione del sistema trasportistico è certamente meno oneroso».



«Occorre una politica industriale per promuovere l’uso del bus come chiave per ridurre il traffico privato e così l’inquinamento – commenta Massimo Locatelli, Presidente della sezione Lombardia di ANAV. Non si tratta di fare solo investimenti infrastrutturali ma soprattutto decidere di spostare risorse sul servizio, per migliorarlo, espanderlo e dare migliori condizioni di lavoro agli autisti, perché senza autisti non c’è una vera spinta verso il Tpl».