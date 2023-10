Le buone regole per diventare amici del bosco spiegate dal “Cast“ di Laveno Mombello

Nei mesi scorsi ha preso il via il progetto “Bosco Clima”, nato dall’iniziativa della Comunità Montana Valli del Verbano e sviluppato insieme a Parco regionale Campo dei Fiori, Università degli studi dell’Insubria, Centro Geofisico Prealpino, le associazioni Lipu e Cast, con il sostegno di Fondazione Cariplo.

Il progetto si basa su un’articolata e innovativa Strategia di Transizione Climatica, con due focus centrali: la mitigazione dei cambiamenti climatici, ossia la progressiva riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, e l’adattamento, ossia l’aumento della resilienza degli ecosistemi e delle attività umane ai cambiamenti ormai certi. Per raggiungere questi obiettivi sono state previste una serie di azioni, volte alla sensibilizzazione e coinvolgimento diretto della società civile.

Una di queste azioni è coordinata da Cast – Centro per un Appropriato Sviluppo Tecnologico, che all’interno della strategia si occupa di sensibilizzare la cittadinanza e la società civile sul contributo che ognuno può dare verso la transizione ecologica. Scuole, famiglie, commercianti, cittadini e turisti saranno coinvolti direttamente nell’attuazione di buone pratiche, modificando i propri comportamenti in chiave sostenibile.

La prima di queste iniziative riguarda i cittadini residenti nei comuni dell’area della Comunità Montana Valli del Verbano e del Parco Campo dei Fiori. Aderendo al programma “Climattivo” potranno mettersi in gioco per individuare e adottare semplici buone pratiche di sostenibilità e misurare i loro effetti, diventando così dei promotori di sostenibilità ed essere d’esempio per altri cittadini. Per aderire al programma è necessario iscriversi attraverso il modulo disponibile al link https://bit.ly/climattivi e scegliere i pilastri (rifiuti – acqua – energia – spreco alimentare – mobilità – biodiversità) nei quali vorrebbero modificare i propri comportamenti. Cast metterà a disposizione la figura di una facilitatrice che supporterà le famiglie creando un piano personalizzato e aiutando nella scelta e realizzazione delle proprie “sfide di sostenibilità”. Per maggiori informazioni sul programma “ClimAttivo”: martinabressan@cast-ong.org