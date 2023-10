Le parole alla finestra di Elena Zeni diventano un libro di poesie

Nel momento in cui tutti si rifugiavano nelle proprie case, durante i lockdown, lei apriva la sua finestra di casa al mondo. In un epoca che ci vuole con i piedi per terra, lei pensa al volo, condividendo con le sue storie, le imprese fatte dai pionieri dell’aviazione. Per molti anni della sua vita Elena Zeni, autrice sestese, ha lavorato a stretto contatto con le persone nella gelateria di famiglia nel borgo di Angera e anche se oggi quel lavoro non le riempie più le giornate, non ha mai smesso di essere proiettata verso gli altri.

Uno sguardo sul mondo, il suo, che parte dal profondo e che prende forma grazie alle parole. Parole che, per chi le riceve sono come un dono a sorpresa e che sono poi diventate versi, strofe e poesie. “La mia finestra” è il titolo del libro di Elena Zeni che ne raccoglie una selezione che ben rappresenta la sensibilità, la cura e l’attenzione dell’autrice.

“La mia finestra” sarà presentato a Sesto Calende (al Bar via Sempione 72) alle 18 di martedì 10 ottobre. Accanto a Elena Zeni saranno presenti Rossana Girotto, che ha curato la prefazione, Adele Boari e Laura Lampugnani che leggeranno alcune delle poesie.