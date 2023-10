Le suore della Carità lasciano Somma Lombardo dopo 184 anni

«Grazie per questi 184 anni insieme». Così la città di Somma Lombardo ha salutato le Suore figlie della Carità, presenti nel centro della città da ben 184 anni.

Le Suore di San Vincenzo de’ Paoli hanno fornito un «prezioso e inestimabile servizio» ha detto il sindaco Stefano Bellaria nel momento del saluto alla comunità di religiose. «Ciascun Sommese porta nel cuore un ricordo della loro presenza».

Dalla loro casa in via Mameli le suore hanno prestato la loro opera in ospedale, ma per un periodo anche in un asilo della città, oltre che nei servizi caritativi della parrocchia. Le ultime suore rimaste si trasferiranno in altre strutture: due a Pallanza di Verbania (saranno impegnate nella casa di riposo per religiose anziana) e un’altra sorella in una congregazione a Milano.

La razionalizzazione della presenza degli ordini femminili – legata anche all’aumento progressivo dell’età media delle suore – sta toccando diverse realtà anche nel Varesotto, ad esempio a inizio del 2022 ha chiuso il monastero delle Benedettine dell’adorazione perpetua che dagli anni Sessanta era aggregato alla chiesa di San Francesco a Gallarate, sempre nel 2023 le Orsoline hanno lasciato Casciago e le altre comunità della zona del Lago di Varese dove prestavano servizio.