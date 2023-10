Le valli che resistono: ad Armio il vecchio Circolo diventa bottega al servizio dei residenti

Il negozietto che chiude per il caro affitti ma rinasce subito in un luogo punto di riferimento per Armio, uno dei tanti paesini della Veddasca un tempo Comune oggi fra le frazioni che compongono Maccagno con Pino e Veddasca.

Il taglio del nastro oggi, sabato 28 ottobre (foto) col sindaco e Lauretta, che gestirà da qui in avanti la sua nuova bottega, oltre a tanti amici che sono venuti a salutarla.

L’annuncio campeggiava da giorni in valle, sotto forma di lettera aperta ai cittadini. Scrive Lauretta (al secolo Laura Locatelli)

Cari clienti ed amici, come penso ormai già noto a tutti, l’attività commerciale da me gestita si trasferirà nei locali del Circolo CRAL di Armio in disuso da qualche anno. Prevedo di completare il “trasloco” entro il 27 ottobre e vi prego di voler scusare qualche inevitabile disagio in questi giorni.

Dopo un periodo abbastanza frenetico e non facile si è identificata questa soluzione con il prezioso aiuto di molti amici.

Il negozio quindi non chiude come qualche pessimista paventava e per me inizia quindi un nuovo percorso rimanendo invariato il mio impegno nei vostri confronti e rivitalizzando i locali del Circolo cui tutta la popolazione è senz’altro molto affezionata.

Desidero ringraziare vivamente tutti coloro che mi hanno dato una mano, in primis il Sig. Sindaco Fabio Passera, l’insostituibile Ivan Vargiu, il Presidente del Circolo Flavio Piazza e con lui tutti i soci senza la cui collaborazione e disponibilità non sarebbe stata possibile la soluzione di un problema logistico che pareva irresolubile qualche mese fa. Sarà bello iniziare questa nuova avventura, essendo certa del vostro supporto di affezionati vecchi e nuovi clienti.