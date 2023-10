Legge di bilancio e frontalieri, il Pd Varese attacca: “Misura iniqua e con profilo dubbio di costituzionalità”

«Nella legge di bilancio ci sembra ci si voglia accanire contro i lavoratori italiani in Svizzera». È quanto dichiarano in una nota congiunta Manuela Lozza (nella foto) e Sergio Gaudio, rispettivamente segretaria e responsabile lavoro e terzo settore del Pd di Varese città.

Il tema è ovviamente particolarmente sentito in città, visto l’alto numero di lavoratori varesini in Ticino: «La bozza definitiva della legge di bilancio presentata oggi – continuano gli esponenti Dem cittadini – agisce in maniera retroattiva sui contratti precedenti al 2023, già oggetto, questi ultimi, di un accordo stipulato in maniera coerente quest’anno tra il Governo italiano e la Confederazione svizzera e che riguarda i nuovi contratti».

«Con la nuova imposizione che agisce senza alcuna progressività sui vecchi contratti – prosegue la nota – si colpiscono in maniera indiscriminata i cittadini, con la scusa di voler contribuire al sistema sanitario nazionale con un extra gettito dal dubbio profilo costituzionale».

«Ci sembra inoltre che si getti alle ortiche l’accordo del 2020 – ratificato nel 2023 – concordato da tutte le parti in causa, dopo un duro e lungo lavoro», concludono i due Dem nella nota.