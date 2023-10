“Leggere l’ambiente”, una passeggiata nel territorio di Oggiona con Santo Stefano

L’evento è organizzato in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Valli dei Mulini ed è in programma sabato 14 ottobre

“Leggere l’ambiente del Parco Rile Tenore Olona” è il titolo di una passeggiata guidata che si svolgerà sabato 14 ottobre alle ore 15.00.

Una passeggiata guidata dalla dott.ssa Anna Borghi Agronoma e da una Guida Ecologica alla scoperta della natura nel territorio di Oggiona con Santo Stefano.

La passeggiata è aperta a tutte le famiglie: la partenza è prevista alle ore 15.00 dal piazzale del Municipio in via Bonacalza 146.

L’evento è organizzato in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Valli dei Mulini e rientra nel progetto Biblioland. 101 modi per divertirsi in Biblioteca sostenuto da Fondazione Cariplo.