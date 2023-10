L’impatto dei Social su ragazzi e famiglie, due incontri al Galileo Galilei di Laveno Mombello

L’Istituto Galileo Galilei di Laveno Mombello organizza due momenti per trattare, assieme a ragazzi, genitori, insegnanti e tutti gli interessati, il ruolo dei social media nella vita moderna, in particolare il loro impatto sui giovani e sulle dinamiche familiari.

L’incontro “Controllare o Responsabilizzare? Essere Genitori all’Epoca dei Social” è previsto per sabato 14 ottobre dalle 10:00 alle 12:00. Questo primo incontro è rivolto principalmente a genitori e docenti. Affronterà la sfida che i genitori affrontano nell’educare i loro figli in un’era digitale. La questione centrale sarà se dovremmo cercare di esercitare un controllo rigoroso sui social media dei nostri figli o se dovremmo invece responsabilizzarli per utilizzarli in modo consapevole e sicuro.

Il secondo evento, “Soggettività e Social Media: Riflessioni Condivise” si terrà martedì 21 novembre sempre dalle 10:00 alle 12:00. Questo secondo incontro è dedicato agli studenti, ma è aperto a chiunque sia interessato. In questa occasione, si esplorerà il tema della soggettività nell’era dei social media. Come influenzano i social media la nostra percezione di noi stessi e il nostro senso di identità? Come possiamo sviluppare una consapevolezza critica rispetto all’uso dei social media?

Gli incontri vedranno la partecipazione di esperti in materia: Angela Biscaldi – Docente di Antropologia Culturale presso l’Università degli Studi di Milano. Arianna Rossi – Psicologa e psicoterapeuta presso “Spazio giovani” del Consiglio Familiare via Pace, Policlinico Milano. Associazione Proges – Tutela dei Minori di Varese.

Il preside dell’istituto, professor Leonardo Selvemini, avrà l’onore di introdurre entrambi gli incontri.

In un’epoca in cui i social media giocano un ruolo sempre più significativo nella vita quotidiana, questi incontri offrono una preziosa opportunità per esplorare le sfide e le opportunità che essi presentano. Sia che siate genitori preoccupati per l’uso dei social media da parte dei vostri figli o studenti interessati a comprendere meglio il loro impatto, vi invitiamo a partecipare a questi eventi informativi e discussi.

DETTAGLI EVENTO E INFO

Luogo: Istituto Galileo Galilei, Via Alla Torre 16, Laveno Mombello (VA). Telefono: 0332.668122 Email: info@galileilaveno.it Sito Web: www.galileilaveno.it Entrambi gli incontri sono aperti a tutti i partecipanti fino a esaurimento posti, quindi è consigliabile prenotare il proprio posto in anticipo.