L’Itet Daverio Casula accoglie gli studenti dalla Finlandia

Con l’arrivo del gruppo formato da dieci studenti, più due docenti provenienti dalla Finlandia, nella giornata di oggi si è concretizzato lo scambio culturale promosso dall’ ITET VARESE e di cui protagonista, oltre alla Dirigente Nicoletta Pizzato, è stata la Prof.ssa Simona Pirali, che ha saputo organizzarne al meglio ogni dettaglio.

Per una settimana, i ragazzi finlandesi saranno ospitati dagli studenti della classe 4BT dell’Istituto (indirizzo turistico) e dalle loro famiglie, questo permetterà ai ragazzi in visita di vivere un’immersiva esperienza nella lingua, nella cultura e nelle tradizioni italiane.

L’ospitalità sarà successivamente ricambiata quando, nel mese di aprile, gli alunni italiani partiranno a loro volta per la Finlandia.

La classe in visita al mattino farà lezione insieme ai nostri studenti, mentre al pomeriggio per entrambi i gruppi sono previste uscite sul territorio durante le quali i ragazzi della 4BT faranno da guide ai coetanei in visita.

«Per il nostro Istituto – commenta la dirigente Pizzato – si rinnova così un’importante e arricchente collaborazione, che

aveva avuto un arresto a causa della pandemia da COVID 19, ed i beneficiari sono appunto e soprattutto gli alunni dell’ITET. Aprirsi all’esterno e confrontarsi costruttivamente con sistemi scolastici diversi e con coetanei aventi differenti panorami culturali (eredi anche di un diverso percorso storico), rappresenta una grande occasione per crescere, oggi come studenti, domani come cittadini. E sicuramente, gli scambi culturali, tra le tante differenze sapranno valorizzare al meglio proprio quegli aspetti che ci uniscono agli altri popoli europei, a cominciare dalla reciproca appartenenza al sistema Europa e ai suoi valori più importanti».