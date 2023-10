Lo scrittore Fernando Muraca incontra i detenuti ai Miogni e presenta il suo libro

Il giorno venerdì 13 ottobre 2023 alle ore 10.00, su proposta del Cappellano Don Giuseppe Pellegatta, in collaborazione con i volontari che prestano attività nella struttura, si terrà presso la Sala colloqui familiari dell’Istituto penitenziario di Varese, l’incontro con lo scrittore Fernando Muraca che presenterà ai detenuti il suo libro “Liberi di cadere liberi di volare”.

Una storia vera sulle soglie della prigione: Alina, la protagonista della vicenda, ha un figlio in carcere che le ha fatto un torto irreparabile, lo odia ma non riesce a strapparselo del tutto e per sempre dal cuore. Tutto sembra risucchiarla all’inferno ma un incontro imprevedibile, con un sacerdote, la aiuta a riconsiderare le cose in una nuova prospettiva diversa fino a prendere decisioni che parevano impossibili.

Una storia vera, quindi, quella scritta da Muraca, diventata un emozionante romanzo, che può ispirare tanti.

“Il libro, sottolinea la Direttrice, gravita intorno al carcere, è infatti all’interno di un penitenziario che si svolgono i vari passaggi della storia che ha origine da un fatto tragico e reale. Per questo l’incontro è rivolto ai detenuti ma coinvolge tutti gli operatori. Ringrazio pertanto il Cappellano e i volontari che hanno proposto questo momento, nonché l’autore per la sua testimonianza nel nostro Istituto”.