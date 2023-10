Lo strano caso del pullman rubato e schiantatosi a Gallarate

Ha destato certamente curiosità, l’incidente avvenuto a Gallarate nella prima mattina di mercoledì 4 ottobre, con un pulmino finito “in bilico” sulla sponda del torrente Arno, accanto all’uscita dell’autostrada.

Galleria fotografica Pulmino in bilico sul torrente Arno a Gallarate 4 di 8

Curiosità (di chi passava) prima di tutto per lo strano episodio, poi anche per la notizia che il mezzo era stato rubato.

Il primo allarme è stato dato poco prima delle 6 del mattino, non risultavano feriti. Sull’episodio sta indagando la Polizia di Stato di Gallarate, mentre nelle prime fasi è stata attivata in supporto anche la Stradale di Busto, per la sicurezza stradale all’uscita dall’A8-A26.

Il mezzo in bilico sulla sponda dell’Arno in viale 24 Maggio

Ma perché rubare un mezzo così particolare e riconoscibile? Non sono mancati i casi in cui mezzi con un certo peso e ingombro sono stati utilizzati per attività criminali (ad esempio per “spaccate” o blocchi stradali, come pochi giorni fa a Fagnano Olona, furto con auto usate per bloccare le vie). In questo caso però non ci sarebbe dietro una attività organizzata, stando alle prime verifiche.