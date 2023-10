Lombardia Ideale si organizza nel Varesotto e guarda alle elezioni comunali

Lombardia Ideale si prepara a un 2024 che sarà ricco di iniziative e denso di attività politica e culturale lanciando la propria campagna di tesseramento e definendo i coordinatori territoriali del movimento politico, in vista delle prossime elezioni amministrative nel Varesotto che porteranno al voto i cittadini di 80 comuni.

«La particolarità del nostro movimento è quello di avere un’organizzazione leggera, ma con un approccio molto concreto. Nel nostro dna vi è il saper amministrare e l’essere vicino ai cittadini ed alle associazioni, ascoltando tutti coloro che sono lontani dalla classica politica», dichiara Leslie Mulas, sindaco di Besano e coordinatore provinciale di Lombardia Ideale.

Nel Varesotto conta su decine di consiglieri, sindaci ed assessori e il pensiero già corre alle prossime elezioni amministrative del 2024, in cui saranno interessati dal voto quasi 80 comuni in tutta la provincia. «Stiamo lavorando per riconfermare i nostri amministratori uscenti ma anche per candidare volti nuovi in molti comuni grazie all’impegno dei nostri coordinatori di zona, che stanno facendo un grande lavoro», aggiunge Mulas.

Nel dettaglio, i coordinatori di zona di Lombardia Ideale sono: Franco Formato a Varese, Franca Zanon a Malnate, in Valceresio lo stesso Leslie Mulas, Luca Baglioni in Valcuvia e nel Luinese, Marco Squizzato nel medio-basso Verbano e nell’area di Malpensa, Andrea Scandola a Sesto Calende, Mattia Basilico a Saronno e dintorni.

Nel 2024 inoltre il tesseramento sarà aperto anche ai cittadini con iniziative apposite e un calendario di eventi di approfondimento culturale e politico che si svolgeranno in tutta la provincia, di cui presto sarà data notizia.

«Siamo pronti – conclude Mulas – per affrontare nuove sfide, lavorando per il bene dei nostri concittadini nel solco dei valori che ci contraddistinguono: identità, responsabilità, giustizia sociale, famiglia».