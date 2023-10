L’orologio del campanile di Gallarate si ferma, duemila euro per ripararlo

L’orologio del campanile della Basilica si ferma e il Comune di Gallarate mette mano, per ripristinare il funzionamento.

I problemi all’orologio erano stati segnalati più volte già dalla primavera scorsa, si erano ripetuti in estate, causando anche un po’ di ironie per il problema che sembrava non risolversi (foto dal gruppo facebook Gallarate è…).

E in effetti non si trattava di un problema transitorio, ma di un guaio legato all’usura: la ditta specializzata incaricata di effettuare l’analisi dell’orologio ha appurato che “gli ingranaggi che sostengono il peso delle lancette sono consumate” e che le bronzine sono consumate.

L’affidamento del lavoro all’azienda bresciana incaricata della manutenzione straordinaria prevede una spesa di 1952 euro complessivi. Che saranno pagati dal Comune: l’orologio del campanile è infatti un “orologio da torre”, la cui gestione è demandata al Comune dai tempi in cui il battere delle ore era spesso riferimento unico per gran parte della popolazione e in cui (nelle città) emergeva anche la necessità di uniformare l’ora rilevata dalle diverse torri campanarie ed orologi civici (per evitare difformità come quelle prese in giro da un film di don Camillo e Peppone). Per questo nella stragrande maggioranza dei casi gli orologi dei campanili sono qualificati come “orologi da torre”, di proprietà degli enti comunali, nonostante siano inseriti negli edifici ecclesiastici.