L’ospedale di Saronno costituisce un gruppo di lavoro contro l’abuso di antibiotici

Gli antibiotici hanno cambiato la storia della medicina: a partire dalla diffusione in Italia della penicillina negli anni ’40 del Novecento. Se nel 1943 le infezioni del tratto respiratorio (influenza, bronchite, polmonite) uccidevano 54 bambini sotto i 5 anni di età ogni 1000; a partire dai primi anni Sessanta (1961), grazie ai benefici degli antibiotici si è scesi a 10.9 bambini ogni 1000. Stesso discorso per quanto riguarda le infezioni intestinali (tifo, colite, appendicite). Dagli anni 2000, infine, la mortalità è scesa praticamente a zero.

La nascita dei batteri killer e i timori per il futuro

Dalla scoperta della penicillina negli anni ’30, molti antibiotici sono stati messi in commercio e la loro indiscussa efficacia ha portato ad un utilizzo massivo e purtroppo spesso improprio, soprattutto – ma non solo – in ambito extraospedaliero, retaggio di un’epoca di morte ancora troppo recente.

Questo comportamento ha provocato però la nascita dei cosiddetti superbatteri, più comunemente conosciuti come batteri killer. Questi batteri hanno la capacità di resistere alla terapia antibiotica e sono spesso causa di insuccesso terapeutico e di morte del paziente.

La diffusione di questi batteri è estremamente veloce e si stima che entro il 2050 i batteri super resistenti saranno la prima causa di morte al mondo, prima ancora di ICTUS e infarto.

L’abuso di antibiotici e la nascita dei superbatteri

Perché si generano questi super batteri? La causa principale è proprio l’uso sbagliato degli antibiotici. L’utilizzo improprio per curare ad esempio influenza e raffreddore (che essendo provocate da virus non hanno peraltro suscettibilità agli antibiotici), oppure il dosaggio sbagliato o la durata scorretta della terapia. Senza dimenticare il fai da te.

Purtroppo, l’Italia è il Paese europeo che ha la maglia nera delle prescrizioni non necessarie e di conseguenza un numero molto alto di batterio super resistenti. Il 65% di questi batteri viene acquisito nei nostri ospedali mettendo a rischio i pazienti più fragili (anziani, oncologici, dializzati, diabetici o affetti da malattie croniche di cuore, polmone o sistema nervoso). Anche gli interventi chirurgici vengono messi a rischio. Si pensi soltanto che il rischio di morte a causa di questi batteri va dal 30 al 70%.

La task force dell’ospedale di Saronno

Come avvenuto anche in altri ospedali anche L’Ospedale di Saronno ha istituito il gruppo “antimicrobial stewardship”. «Questo team è formato da operatori sanitari appartenenti a diverse discipline, medici, infermieri, microbiologo, farmacista, igienista epidemiologo, l’infettivologa Dottoressa Erika Gianelli, che, guidati dal Primario della UOC Medicina e con l’approvazione della Direzione Medica di Presidio, si dedica a promuovere la consapevolezza di un utilizzo ottimale, ragionevole e mirato degli antibiotici – afferma la Dottoressa Alba Sciascera, Dirigente Medico Responsabile UOC Medicina presso il P.O. di Saronno – Inclusi la scelta del farmaco appropriato per il tipo di infezione, il suo dosaggio, la modalità di somministrazione e la durata. Perché gli antibiotici sono farmaci salvavita e la loro efficacia deve essere preservata».

«Nell’attività ordinaria delle unità operative di Saronno è già prevista da tutti i medici l’attenzione alla gestione della corretta terapia antibiotica, ma questo team multidisciplinare può elaborare ulteriori elementi in termini prospettici utili a migliorare i criteri delle scelte che gli stessi medici devono adottare nei confronti di ogni malato e della sua malattia. Non a caso questo progetto si inserisce nel Piano di Rinnovo dell’ospedale di Saronno orientato a rivolgere uno sguardo anche alla innovazione e alla ricerca scientifica» conclude la dottoressa Roberta Tagliasacchi, Direttore Medico Presidio Ospedaliero di Saronno.