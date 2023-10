Lotta tra la vita e la morte il 46enne di Magnago coinvolto nell’incidente di Olgiate Olona

Restano disperate le condizioni del motociclista che attorno alle 22.30 di ieri, mercoledì, si è scontrato con un’auto all’incrocio tra via Leonardo da Vinci e via Morelli a Olgiate Olona contro un’autovettura Fiat Panda condotta da una castellanzese di 56 anni.

Il 46enne originario del Varesotto ma residente a Magnago, alla guida di uno scooter Yamaha Tmax era stato trasportato in codice rosso presso l’ospedale del Circolo di Varese dove è tutt’ora ricoverato in terapia intensiva e in pericolo di vita.

Qui la storia del bambino di 10 anni che ha chiamato i soccorsi mentre il padre prestava le prime cure al motociclista.