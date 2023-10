L’ozio come forma di resistenza. A Sesto Calende arriva Tlon

Alla coppia di filosofi Maura Gancitano e Andrea Colamedici – ideatori di Tlon – il compito di inaugurare QUI | Festival dell’Esserci, la tre giorni di riflessione e ricerca collettiva dedicata al benessere della comunità e degli adolescenti.

Tema del loro intervento sarà l’Elogio dell’ozio, mai così necessario come in questo momento di frenesia e frammentazione, soprattutto per figli e genitori.

ELOGIO DELL’OZIO

Da una parte ci sono sempre più adolescenti che si ritirano, che si negano a un mondo al quale sentono di non appartenere, a una società che non riesce a vederli. Dall’altra ci sono adulti sempre più alienati, scostanti, insoddisfatti e stressati. «Sono due facce della stessa medaglia – spiega Elisa Begni, operatrice del Progetto Sakido – Sono la diretta conseguenza di un modello sociale ed economico che chiede a tutti, grandi e piccini, di essere sempre più a disposizione, rendendoci però sempre meno presenti a noi stessi e per le persone che amiamo».

Un modello di vita è diverso è possibile? Secondo Gancitano e Colamedici sì, e riconoscere all’ozio il suo potere generativo è il primo passo da compiere per avvicinarvisi.

“Nella frenetica corsa alla produttività che caratterizza la nostra epoca, la figura del fannullone è spesso vista come un anacronismo o, peggio, come un ostacolo al progresso. In questa conferenza verrà esplorata l’importanza dell’ozio come spazio vitale per la creatività, l’innovazione e il benessere personale, proponendo l’ozio come forma di resistenza intellettuale e culturale”.

COME PARTECIPARE A TLON

L’incontro pubblico con TLON si terrà giovedì 19 ottobre alle ore 20:45 presso l’aula magna del centro studi Angelo dell’Acqua, in Via Indipendenza 15 a Sesto Calende.

L’Iniziativa è gratuita

La prenotazione obbligatoria a QUESTO LINK

QUI, il Festival dell’Esserci, è un evento desiderato e organizzato dal partenariato di enti che ha dato vita a Sakidō, il progetto triennale, finanziato con il contributo della Fondazione Con i Bambini, per prevenire e contrastare il fenomeno del Ritiro Sociale in Adolescenza in provincia di Varese. Il programma completo del festival a QUESTO LINK

Sakido è un progetto di cura, prevenzione e sensibilizzazione al fenomeno del ritiro sociale in adolescenza sostenuto dalla Fondazione Con i bambini nell’ambito del fondo per la povertà educativa minorile. Per informazioni consultare il sito di Sakido a QUESTO LINK.