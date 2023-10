Luca Vidale vince il premio della critica al festival musicale di Percoto

Dal Varesotto alla conquista del panorama musicale italiano. Luca Vidale, classe 2004, è stato premiato col premio della critica al Festival Musicale “Percoto Canta”, uno dei più vivi e prestigiosi del panorama italiano.

Sul palco del teatro Nuovo Giovanni da Udine diretta da Nevio Lestuzzi ha portato una cover di Cristicchi e un inedito, “Dopodomani”, che uscirà venerdì 13 ottobre su tutte le piattaforme.

Residente a Lozza, ha studiato all’Istituto Tecnico Grafico Giovanni Falcone di Gallarate. Da quanto ha otto anni ha cominciato a suonare la batteria all’Accademia di Musica e Arte “Tito Nicora” a Castiglione Olona, dove si è poi avvicinato al canto. Nel 2015 le prime esibizioni, fino all’incontro con la sua attuale insegnante di canto, Laura Pesenti di Bergamo, con la quale sta affinando la tecnica e facendo un meraviglioso percorso musicale.

«Innanzitutto una parola sul concorso Percoto Canta, che ha dato l’opportunità a ragazzi provenienti da tutta Italia (da 87 alle selezioni fino a 12 alla finale) di vivere un’esperienza incredibile portando la propria musica suonata da un’orchestra di professionisti nel bellissimo teatro Nuovo Giovanni da Udine diretta da Nevio Lestuzzi – commenta Vidale -. Ho scritto “Dopodomani” perché nonostante io non mi sia mai trovato a mio agio ad abbracciare le persone, ci sono degli abbracci che seppur facendo appunto “paura” fanno anche sentire bene e vorresti non lasciarli mai, solo che io me ne sono accorto quando ormai era troppo tardi».

L’inedito cantato a Percoto “Dopodomani” esce venerdì 13 ottobre su tutte le piattaforme.