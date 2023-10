Lucy Sasso nella nuova segreteria provinciale del Partito Democratico

C’è anche la saronnese Lucy Sasso nella nuova segreteria della provincia di Varese del Partito Democratico. La direzione provinciale dei dem si è infatti riunita lo scorso 25 ottobre per ratificare la nuova segreteria provinciale e le priorità di cui dovrà occuparsi nei prossimi mesi.

Classe 1997, consigliera comunale a Saronno nelle file del Partito Democratico, Sasso si occuperà del Sud della provincia all’interno della nuova segreteria.

“La Segretaria, che in questa prima fase tiene la delega ai circoli, è molto soddisfatta per la squadra di segreteria presentata ma anche del gruppo di persone che fanno parte della Direzione e dell’Assemblea provinciale che hanno esplicitato la volontà di contribuire attivamente alla vita del Partito lavorando sui temi ed elaborando proposte – spiegano dal Pd provinciale -. L’intenzione è infatti quella di organizzare il lavoro con un confronto costante e proficuo con gli iscritti, i segretari di circoli, gli amministratori, gli organismi del Partito e con i rappresentanti istituzionali” spiegano dal Pd provinciale.

La Segreteria è così composta: Enrico Torchia (enti locali), Noemi Cauzzo (rapporti con cittadinanza e associazioni), Andrea Calò (formazione ed area del Seprio), Erika Papa (nord), Marco Tuozzo (laghi e Ceresio), Lucy Sasso (sud), Alberto Dell’Acqua (tesseramento e Valle Olona), Xhuljano Banaj (Malpensa), Helin Yildiz (Europa), Paolo Pedotti (organizzazione interna e regolamenti), Fabrzio Brazzorotto (organizzazione e feste zona sud), Donatella Centain (scuola e cultura), Valerio Langè (feste zona nord), Rossella Iorio (comunicazione).

GLI ISCRITTI PD SARONNESI NEL PD PROVINCIALE E REGIONALE

Dal Pd saronnese dichiarano: “Dopo un anno di congressi possiamo tirare le somme sulla presenza degli iscritti PD saronnesi negli organi partitici a livello provinciale e regionale: in assemblea provinciale sarà presente Maria Pia Galli, mentre in direzione provinciale presenzierà la già assessora alla coesione sociale, servizi alla persona e politiche per le famiglie Ilaria Pagani. Sarà membro della segreteria provinciale, con delega al sud provincia, la consigliera comunale Lucy Sasso.

Approdano in assemblea regionale l’ex assessore Roberto Barin, Francesco Licata e Ilaria Pagani, inoltre dal circolo di Saronno viene eletta in direzione regionale Lucy Sasso, già presente in assemblea nazionale in quota Schlein. Oltre la forte presenza del circolo saronnese a livello provinciale, regionale e nazionale, è stata nominata in assemblea regionale anche la consigliera di Caronno Pertusella Francesca Rossetti“.

Dichiara la consigliera comunale Lucy Sasso: “Chiusa questa fase di congressi in cui abbiamo ascoltato iscritti e società civile, abbiamo il dovere di dare al Partito Democratico un’identità chiara e credibile. Dobbiamo ripartire dalla lotta alle disuguaglianze sociali, acuite da questi anni di crisi, combattere la piaga del lavoro povero che colpisce il nostro Paese, in particolare i giovani, e mettere in primo piano il contrasto della crisi climatica. Inoltre rimane una priorità assoluta la difesa della sanità pubblica universalistica, da tutelare dagli attacchi di chi porta avanti tagli e privatizzazione. Per ripartire sarà fondamentale aprirci ai mondi esterni al partito e costruire un maggiore radicamento sul territorio attraverso l’ascolto attivo dei bisogni dei nostri concittadini.”