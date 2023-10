L’ultima domenica di Alfa lungo la Via Francisca è alla scoperta del Parco Alto Milanese

Quarto e ultimo appuntamento con le domeniche lungo la Via Francisca del Lucomagno organizzati da Alfa srl, nell’ottica di promuovere una cultura dell’acqua e di scoprire il patrimonio artistico, naturale e acquatico di cui è ricca la nostra provincia di Varese.

L’appuntamento è per domenica 15 ottobre, ore 14:00, per una passeggiata ad anello di circa 4km nel Parco Alto Milanese. Anche questa ultima giornata sarà arricchita dalle letture dell’associazione Parole in Viaggio e da una merenda per piccoli e grandi offerta da Coop Lombardia

L’evento è gratuito ma è necessario iscriversi qui

I dettagli della camminata

RITROVO: ore 14:00 nel posteggio del Parco Alto Milanese – ingresso Castellanza (clicca qui per vedere la mappa)

PERCORSO: il percorso è accessibile a persone a mobilità ridotta, carrozzine e passeggini.

LUNGHEZZA: 4km tra andata e ritorno. Tempo previsto per percorrerlo: 1 ora (+ le soste)

LETTURE: all’ingresso del Parco e al ritorno ci saranno dei momenti di lettura dedicati ai più piccoli sul tema dell’acqua e del viaggio

MERENDA: alla partenza ai piccoli pellegrini verrà consegnata una piccola merenda offerta da Coop Lombardia

