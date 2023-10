Lumache in gara al Sacro Monte, sarà una corsa all’ultima bava

Domenica 22 ottobre al borgo del Sacro Monte diventerà il palcoscenico di una gara stravagante, con lumache pronte a sfidarsi in un corsa …all’ultima bava. L’evento è organizzato dall’Associazione Principato Santa Maria del Monte, la Pro Loco Varese e L’Emporio del Sacro Monte, in occasione de “L’autunno al Sacro Monte”, e promette di offrire divertimento per tutta la famiglia.

Le lumache dovranno dimostrare agilità, determinazione e spirito competitivo per arrivare al traguardo. Il divertimento inizia già con l’iscrizione delle lumache, che si terrà dalle ore 15 alle 15.30: ogni partecipante dovrà presentare la propria concorrente.

Una volta iscritte, le lumache saranno pronte a sfidarsi nella corsa; le competizioni saranno seguite da semifinali ed emozionanti finali, dove le lumache daranno il massimo per vincere il titolo di “Lumaca Velocissima del Sacro Monte”.

Naturalmente, ogni grande competizione ha bisogno di giudici e, in questo caso, non farà eccezione. I giudici esperti saranno presenti in loco per garantire una competizione leale e divertente, fornendo chiarimenti in caso di controversie e incoraggiando lo spirito sportivo tra i partecipanti.