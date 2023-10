Luna o super luna, appuntamento alla Riserva Naturale Palude Brabbia

Una serata astronomica per osservare la Luna e i pianeti visibili nel cielo autunnale, grazie ai potenti telescopi di Piergiovanni Salimbeni, Maurizio Mazzoleni e Emilio Zandarin per scoprire insieme cosa sono le superlune e come sono nate le lune “colorate” tra mitologia e scienza astronomica

Serata osservativa presso la Riserva Naturale Regionale Palude Brabbia. Grazie alla collaborazione della dottoressa Barbara Ravasio, dei volontari della Riserva Serata Astronomica appuntamento domenica 22 ottobre alle ore 17 con Piergiovanni Salimbeni di binomania.it.

Una serata astronomica per osservare la Luna e i pianeti visibili nel cielo autunnale, grazie ai potenti telescopi di Piergiovanni Salimbeni, Maurizio Mazzoleni e Emilio Zandarin per scoprire insieme cosa sono le superlune e come sono nate le lune “colorate” tra mitologia e scienza astronomica. Evento in collaborazione con Piergiovanni Salimbeni di Binomania.it

Donazione:

• 12€ ADULTI

10€ SOCI LIPU E BAMBINI DAI 10 ANNI IN SU

Ritrovo presso il Centro Visite LIPU di Inarzo, ore 17:00

Per info e prenotazioni: www.lipupaludebrabbia.it

Evento annullato in caso di pioggia