L’Università dell’Insubria firma in Vietnam un importante accordo di collaborazione internazionale sotto l’egida di Regione Lombardia

È stato sottoscritto venerdì scorso a Ho Chi Min City (Repubblica Socialista del Vietnam) un importante accordo di collaborazione tra l’Università dell’Insubria e la University of Economics and Finance (Uef), un ateneo con ventimila studenti fortemente internazionalizzato che suggella con Insubria il suo primo accordo con una università italiana.

Nel corso della missione di Regione Lombardia in Vietnam, che ha coinvolto alcune università lombarde, e che ha visto il presidente Attilio Fontana condurre incontri istituzionali di alto livello tra cui quello con il primo ministro vietnamita Pham Minh Chính, il professore Giorgio Maria Zamperetti, delegato del rettore all’internazionalizzazione e il rettore della Uef, hanno siglato una intesa che prevede scambi di professori e ricercatori per seminari, cicli di lezioni e attività di ricerca, nonché mobilità di studenti per attività didattiche e formative.

Come testimoni d’onore hanno presenziato alla sottoscrizione della convenzione il presidente Attilio Fontana, il sottosegretario alle relazioni internazionali di Regione Lombardia Raffaele Cattaneo, l’ambasciatore d’Italia ad Hanoi Marco Della Seta e il console generale italiano a Ho Chi Min City Enrico Padula.

«Sono felice di aggiungere questo nuovo tassello – ha dichiarato il professor Zamperetti – alla sempre più sviluppata rete internazionale dell’Insubria, che ci ha portato quest’anno al primo posto nella classifica Censis sull’internazionalizzazione degli atenei lombardi della nostra dimensione. A fronte della forte domanda di istruzione superiore del Vietnam, abbiamo saputo costruire in questo Paese una rete che in termini di mobilità ci sta premiando. A questo si affianca il recente conseguimento, in partnership con AlmaLaurea, di un finanziamento dell’Unione Europea per un importante progetto di capacity building sulle minoranze etniche vietnamite».

«La Lombardia – ha proseguito il presidente Fontana – oltre al suo primato economico si attesta, con le sue 13 università, come uno dei primi motori culturali del Paese. Con questo importante accordo l’Università dell’Insubria conferma la sua sempre più spiccata vocazione internazionale, diretta a raccogliere sfide che rafforzano il sistema delle università lombarde e la loro rete globale di saperi e conoscenze».

L’orgoglio del territorio per la sottoscrizione dell’intesa è stato espresso anche dal sottosegretario Cattaneo: «Un segnale forte e chiaro – ha spiegato il sottosegretario della Regione – che evidenzia come l’Università dell’Insubria sia un riferimento di assoluta caratura internazionale. È stato un onore, per me varesino, essere testimone e garante di un accordo che, ne sono certo, produrrà effetti importanti. Il percorso iniziato oggi in questa sede sarà al centro della mia attenzione per raggiungere obiettivi comuni in grado di produrre effetti positivi su entrambe i fronti».

«Questo accordo ­– ­ hanno concluso l’ambasciatore Della Seta e il console generale Padula – rappresenta un rafforzamento della già intensa cooperazione tra il sistema universitario italiano e quello vietnamita, una realtà in forte evoluzione e dove la formazione superiore è vista come una chiave per il consolidamento dello sviluppo economico. Esso apre nuovi spazi per la collaborazione nella ricerca, nell’insegnamento, per la conoscenza del sistema universitario italiano e l’attrazione degli studenti vietnamiti».