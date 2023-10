Macchine parcheggiate al posto delle bancarelle. La festa “Profumi e sapori d’autunno” a Biumo ritorna tra polemiche e disagi

Dopo tre anni ritorna la Festa Profumi e Sapori d’autunno del quartiere di Biumo, seppur tra polemiche e numerosi disagi. La sorpresa per gli organizzatori la mattina di domenica è stata grande perché nonostante l’ordinanza emessa dalla polizia locale, le strade non sono state chiuse, così come nessun cartello di divieto di sosta è stato apposto 48 ore prima della manifestazione da parte dell’Area X Lavori pubblici.

Ciò ha ovviamente creato numerosi problemi soprattutto di sicurezza, oltre che di intralcio all’organizzazione, che prevedeva un mercatino, con le postazioni già assegnate, ma occupate da auto parcheggiate con la conseguente defezione di numerosi espositori. Le 20 bancarelle che sono riuscite a posizionarsi hanno trovato spazio tra le auto parcheggiate e il traffico automobilistico generato dalla mancanza di avvisi. «Eppure era stata fatta una conferenza stampa in Comune giovedì scorso» dicono gli organizzatori. Evidentemente qualcosa non ha funzionato nella comunicazione interna. Presente all’apertura anche l’assessore Civati, che, scusandosi per il disagio, si è ripromesso di verificare le cause dell‘intoppo burocratico che ha causato la situazione.

«Siamo comunque contente di aver ripreso questa tradizione – dicono Gabriella Cameli e Dolly Brenna – perché il nostro quartiere merita la valorizzazione che “Profumi e sapori” d’autunno sa regalare. Abbiamo messo anima e corpo per creare una manifestazione attrattiva, con un programma ricco di iniziative ed un mercatino che è ormai una consuetudine. Questa mattina invece è iniziato con una grande confusione, a causa di una mancata comunicazione interna tra gli uffici, nonostante avessimo fatto tutti i passaggi burocratici necessari per il corretto svolgimento della manifestazione».