Mai così caldo al Campo dei Fiori: “26,3 gradi ad ottobre, 4 in più del precedente record”

Raccogliere le castagne in maglietta, appoggiare su un letto di foglie ingiallite lo zaino per mettere la crema solare e rilassarsi con una birra ghiacciata al posto che un the caldo. È un ottobre che sembra estate. Nel vero senso della parola.

Domenica 8 ottobre, infatti, al Campo dei Fiori -1.226 metri- è stata toccata la temperatura più alta da quando sono iniziate le misurazioni: 26,3 gradi.

Lo segnala il Centro Geofisico Prealpino sottolineando come questo dato sia molto superiore a quello che per molti anni è stato sul primo gradino del podio delle temperature: 22,5 gradi, quattro in meno rispetto a quello registrato domenica. Quel valore era stato registrato tre volte, il 6 ottobre 1985, il 4 ottobre 1986 e primo ottobre 1997.

“A Varese città l’anomalia non è stata così marcata -spiegano dal Centro Geofisico Prealpini-. Il record di temperatura massima per ottobre risale al giorno 11 del 2011 con 28.5°C, mentre ieri il termometro è salito a 26.8°C, che è comunque il quarto valore più alto di sempre”.