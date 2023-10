Malnate Ideale si presenta verso le prossime elezioni: “Siamo un gruppo in crescita e con voglia di fare”

Prima serata “ufficiale” in vista delle Elezioni amministrative di Malnate. A rompere il ghiaccio verso le prossime urne cittadine è stato il gruppo civico Malnate Ideale, proiezione comunale di Lombardia Ideale, la lista di Attilio Fontana per le regionali. Presente nella serata di venerdì 27 ottobre alla sala consigliare di via De Mohr l’Assessore regionale all’Ambiente Giorgio Maione e il coordinatore provinciale di Varese e Sindaco di Besano, Leslie Mulas, introdotti dalla coordinatrice malnatese Franca Zanon.

Proprio la responsabile cittadina ha esordito: «In vista della nuova tornata elettorale abbiamo deciso di ricandidarci, nel solco della lista “Pavesi per Malnate” che aveva lavorato bene con il candidato sindaco Massimo Pavesi, che purtroppo è morto proprio durante la campagna elettorale. Questo ha interrotto il progetto ma non lo ha fatto perdere. Il lavoro fatto allora era di un bel gruppo di amici e intendiamo continuare questo percorso con i nostri valori e anche del gruppo civico che abbiamo deciso di affiancare. Ho conosciuto questi ragazzi che amano fare politica e che hanno fondato prima Orizzonte Ideale e a cascata tutte le realtà come Varese Ideale e ovviamente Malnate Ideale. L’associazione cresce in continuazione, come noi malnatesi, e siamo diventati parecchi. Il nostro referente principale è il vice presidente del consiglio regionale Giacomo Cosentino, ma il gruppo civico . Non possiamo pensare di andare avanti con i partiti tradizionali».

«Gli “orfani” del gruppo Pavesi – prosegue Zanon – hanno aderito volentieri al nostro gruppo, perché siamo vicini alla gente, cerchiamo di avere contatti con le persone. Siamo qui consapevoli delle carenze dell’amministrazione comunale, organizzando la prima di una serie di serate nel corso delle quali presenteremo le nostre idee per una Malnate che possa rappresentarsi come città vitale e non come dormitorio, consapevoli del ruolo e proponendo strategie qualificanti. Sembra sempre di dover rincorrere e non riuscire a programmare. Cerchiamo di portare avanti obiettivi comuni che possano potenziale le realtà che Malnate ha, che sia orgogliosa della propria identità. Vogliamo arrivare a scrivere un programma elettorale che tenga conto delle reali esigenze della città».

Leslie Mulas, coordinatore provincia di Varese Ideale e sindaco di Besano: «Il nostro è un movimento nato dalla provincia di Varese e che si sta ramificando in tutta la Lombardia. Malnate Ideale non ha rappresentanti in consiglio comunale, ma che da parte sua ha portato ad aggregare persone in maniera spontanea e genuina vogliono portare una ventata di novità in città. L’auspicio è di andare tutti uniti con il centrodestra per scalzare la sinistra dal governo della città e siamo sicuri che gli esponenti del nostro movimento faranno la propria parte. Uno dei temi che Malnate Ideale vuole sviluppare è quella della sicurezza, portando il mio esempio amministrativo di Besano e dell’unione della polizia locale con Viggiù e Clivio. Siamo un piccolo comune, così abbiamo pensato di unire le forze e la sua forza sta nel fatto che le tre amministrazioni ci abbiamo sempre creduto. Abbiamo investito sui mezzi, sulle dotazioni e sulla formazioni. Abbiamo attuato anche un servizio di mutuo soccorso e puntiamo molto sulla videosorveglianza, un investimento corposo ma che ha dato i suoi frutti, sia per la collettività, sia per la sicurezza intesa come deterrenza per i reati. I dati dei carabinieri ci dicono che in questo momento Besano è uno dei comuni più sicuri, con il dato più basso di furti o tentati furti».

L’assessore regionale Giorgio Maione parla invece di ambiente: «Ci tenevo a essere qui perché il gruppo di Lombardia Ideale è variegato, organizzato e composto da amministratori del territorio e questo credo sia un aspetto importante. Ho una delega attuale e impegnativa come quella all’ambiente. L’impegno sull’area di Varese è costante e quella della ex Siome sarà una delle sfide più importanti sul territorio. Ci siamo presi un impegno e speriamo di arrivare alla bonifica nel 2026, con tempi certi. Sui temi delle bonifiche siamo stati coinvolti a livello normativo ed è un obiettivo che responsabilizza e rende più stretto il lavoro con i comuni».

Nel corso della serata i rappresentanti di Malnate Ideale hanno esposto le proprie idee su come migliorare la città, dal Municipio alla manutenzione di edifici e strade.