Manzoni e Mazzini, due biografie da conoscere meglio a Varese con la mazziniana

L’associazione mazziniana di Varese organizza per giovedì 5 ottobre 2023, alle 18, nel salone Estense del Comune una conferenza tenuta da Gianmarco Gaspari, ordinario di letteratura italiana all’Università degli studi dell’Insubria, intitolata “Mazzini e Manzoni”.

I rapporti tra questi due grandi personaggi del nostro risorgimento, l’uno impegnato per tutta la vita nel perseguire i suoi profondi ideali politici tutti tesi al raggiungimento dell’unità e dell’indipendenza del nostro Paese, l’altro mirabile intellettuale, poeta e romanziere che coltivava, per altre vie, gli stessi ideali di sostegno ad un’Italia in via di grandi trasformazioni e rivolgimenti, non sono molto conosciuti e approfonditi. Ma il 2022 e il 2023 sono stati due anni particolari perchè l’anno scorso ricorreva il 150° anniversario della scomparsa di Giuseppe Mazzini, morto il 10 marzo 1872, mentre quest’anno ricorre il 150° anniversario della morte di Alessandro Manzoni, scomparso il 22 maggio 1873.

Il 5 ottobre si avrà quindi l’occasione di seguire il professor Gaspari nel dipanare quest’intreccio esistenziale poco conosciuto nei suoi risvolti intellettuali, letterari e politici.