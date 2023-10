Marco Rodari in contatto con la comunità di Gaza: “Bambini e pagliacci per ora stanno bene”

«Sanno bene hanno dovuto abbandonare il villaggio che si trovava al confine con Israele e hanno trovato riparo in un’altra scuola». È il messaggio che il Claun Pimpa, nella vita Marco Rodari, ha voluto condividere con chi voleva avere notizie della “Meraviglia di Scuola” la realtà costruita proprio nella striscia di Gaza grazie anche agli sforzi dei sostenitori del clown.

Primo paese in cui Marco Rodari ha portato le sue magie per “far sorridere il cielo”, la striscia di Gaza ha stretti legami con il pagliaccio di Leggiuno che si prepara a festeggiare la Giornata della Meraviglia proprio il 15 ottobre.

«Ad oggi 11 ottobre la situazione è la seguente – spiega Marco Rodari – Tutti i bambini e le loro famiglie stanno bene, ma hanno dovuto abbandonare il villaggio Mosader, essendo al confine, per fuggire all’interno della striscia dove hanno trovato tutti riparo in un’altra scuola. Sempre ad oggi la struttura della Meraviglia di scuola risulta ancora intatta. Nuovamente grazie a tutti per la vicinanza espressa in queste ore così difficili».