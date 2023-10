“MariniAmo la scuola”: successo per la giornata sul lago di Varese con gli studenti della prima media Vidoletti

Il progetto “MariniAmo la scuola” nato per accogliere i giovani studenti che passano dalle scuole elementari alle scuole medie, ha proposto un momento di crescita nella cornice naturalistica del lago di Varese, coadiuvato da un corso di orientamento alla vela, che si è tenuto domenica primo ottobre 2023.

Il Corso di orientamento alla vela, promosso da Scuola “A. Vidoletti” e L.N.I. sez. di Varese per accogliere i giovani studenti delle classi prime, è stato un momento utile a promuovere non solo le attività sportive e diportistiche legate alla navigazione sostenibile, ma anche per mostrare ai giovani alunni l’importanza della tutela ambientale ed il valore dei nostri territori.

Nel solco della sua missione, la Lega Navale Italiana è stata promotrice di attività inclusive e di valorizzazione dell’ambiente promuovendo e diffondendo i più alti valori etici e morali.