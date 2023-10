Mario Calabresi ha vinto l’edizione 2023 del Premio Chiara

Con il libro “Una volta sola” pubblicato da Mondadori, lo scrittore Mario Calabresi si aggiudica l’edizione 2023 del Premio Chiara – Festival del racconto. La giuria popolare gli ha assegnato 80 voti.

La premiazione è in corso alla Villa Napoleonica del Centro Congressi delle Ville Ponti di Varese. È intervenuto per la consegna del premio a Calabresi il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana.

Calabresi ha preceduto Emiliano Morreale con “L’ultima innocenza” Sellerio ed Edoardo Albinati che ha scritto per Rizzoli “Uscire dal mondo” che chiudono al secondo posto con 32 voti ciascuno e un pari merito.

(seguono aggiornamenti)