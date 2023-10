Marketing territoriale e marchi geografici: un seminario in Camera di Commercio

Giovedì 19 ottobre un seminario promosso dalla Camera di Commercio di Varese affronterà il tema dell’uso dei nomi geografici nella promozione dei beni e servizi di un territorio e delle attenzioni necessarie così da utilizzarli proficuamente.

L’attrattività territoriale è infatti considerata sempre di più un fattore chiave nel determinare il successo di un’area geografica col suo sistema socioeconomico. In tale contesto, un ruolo importante può essere svolto dalla valorizzazione del territorio stesso attraverso gli strumenti della proprietà industriale, quali marchi e indicazioni geografiche nonché denominazioni di origine.

L’incontro sarà arricchito da testimonianze ed esperienze dirette e avrà inizio alle 9.30 nella Sala InfoPoint della sede camerale varesina, in piazza Montegrappa. Dopo i saluti introduttivi, il programma prevede l’intervento di Michela Maggi, responsabile scientifico del percorso formativo sulla proprietà intellettuale. Maggi interverrà sul tema “Marchi legati al territorio geografico DOP IGP: opportunità per le imprese e nuove regole”.

Il secondo intervento sarà quello di Laura Ronchi della Direzione Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste di Regione Lombardia. Ronchi affronterà il tema “Prodotti di qualità DOP e IGP in Lombardia: opportunità e criticità della certificazione”, parlando di opportunità e criticità collegate all’ottenimento di questi marchi.

A seguire prenderanno la parola tre testimoni diretti provenienti dal territorio: Mattia Crivelli del Consorzio per la Tutela della Formaggella del Luinese, Paolo Orlandi dell’Associazione per la produzione dell’asparago di Cantello e per il suo riconoscimento IGP e Marco Visconti dell’Associazione Viticoltori Varesini.

La partecipazione all’incontro è gratuita, con iscrizioni online sul sito di Camera di Commercio Varese (CLICCANDO QUI), sotto la voce “Prossimi eventi”.