Mascetti e l’adesione ai repubblicani di Reguzzoni: “Salviamo il Nord e le sue imprese per salvare il Paese”

“Aridatece Reguzzoni”, “il nord come locomotiva da difendere” e la necessità di non lasciarsi “trascinare di nuovo nel gorgo per cui neghiamo che il Sud sia in uno stato spesso disastroso”. Andrea Mascetti, avvocato, presidente di Finlombarda Spa e figura di rilievo nel panorama culturale e politico della Lega a Varese e non solo, ha condiviso in un intervista alla rivista d’area Mega (qui il testo) la sua visione sul futuro dell’Italia e sul ruolo cruciale del Nord nonché della sua adesione all’Associazione politica “I Repubblicani” guidata da Marco Reguzzoni.

Mascetti ha sottolineato l’importanza dei Repubblicani come “un’associazione metapolitica e culturale, che mira a stimolare i partiti con riflessioni di alto livello. Ha evidenziato la necessità di concentrarsi su temi come il federalismo, il sostegno alle imprese del Nord, la fermata dell’emigrazione giovanile e la valorizzazione delle aree rurali attraverso il lavoro a distanza”.

Sul significato della sua adesione al progetto e se sia da intendere come un’adesione della Lega ha risposto: «No, perché io non ho alcun ruolo attivo nella Lega e non faccio politica da anni. Comunque sia, non credo che i Repubblicani debbano puntare a guadagnare adesioni ufficiali dai partiti, bensì a conquistare credibilità sviluppando proposte serie da sottoporre a tutti quanti, Lega compresa, che ha senz’altro molto interesse per i temi che ci stanno a cuore».

Riguardo alla visione europeista, Mascetti ha sottolineato l’importanza di ripensare l’Europa come una federazione di regioni con un potere politico significativo. Ha anche chiarito che la sua presenza nei Repubblicani non implica un’adesione della Lega all’associazione, sottolineando che i Repubblicani mirano a sviluppare proposte serie da sottoporre a tutti i partiti, Lega compresa.

Un punto cruciale dell’intervista riguarda il pensiero bossiano. Mascetti ha elogiato la visione di Umberto Bossi e la Lega Nord come un tentativo utopico e grandioso, sottolineando che “le idee di Bossi e di Miglio sono ancora attuali”. Ha ribadito l’importanza di valorizzare il Nord come locomotiva del Paese e di aiutare il Sud a ricostruire se stesso.

Infine, rispondendo alla domanda sulla sua possibile candidatura, Mascetti ha affermato di non avere ambizioni politiche attive, ma di essere pronto a contribuire con idee e proposte per i Repubblicani. Ha sottolineato il suo interesse nel tutelare identità, storia e tradizioni e ha espresso la sua disponibilità a collaborare con i Repubblicani per trasformare le idee in proposte concrete da sottoporre ai partiti.