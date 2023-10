Mastini, altra gioia supplementare: il gol di Pietroniro fa cadere il Fiemme

Per la terza volta consecutiva i Mastini vanno al prolungamento della propria partita di campionato, e dopo i successi su Pergine (overtime) e Como (rigori) si regala un altro successo sudato ma importante sulla pista del Fiemme. L’eroe di giornata, poi, è speciale: il golden gol è di Massimo Pietroniro, il giovane oriundo (21 anni) che di fatto è titolare da giovedì (anche se aveva già giocato sabato scorso), ovvero da quando il taglio di Gibbons ha liberato per lui un posto in squadra.

A Cavalese la squadra di Malfatti (altro finale al cardiopalma con lui in panchina: da mercoledì ritorna Czarnecki) deve prima ringraziare i suoi difensori, Näslund e Schina, che rimontano i due vantaggi dei padroni di casa, solito osso duro per il Varese, sostenuto da un gruppo di tifosi arrivati dalla Città Giardino.

I Mastini possono forse rimproverarsi di non essere riusciti a chiudere i conti entro il 60′ nonostante le diverse superiorità numeriche, ma tant’è: i due punti consentono a Vanetti e compagni di restare al terzo posto in classifica e di superare con profitto tre impegni ravvicinati. In vista del quarto, il match interno del 1° novembre contro l’Appiano: big match all’Acinque Ice Arena.

LA PARTITA

Il primo parziale sorride ai padroni di casa a cui basta una rete a metà periodo per chiudere in vantaggio i 20′ iniziali. Ad andare in rete è Nicolao sulla prima situazione di powerplay concessa dai gialloneri, dopo che per due volte la squadra di Malfatti non aveva trovato la stoccata con l’uomo in più.

Dopo il riposo arriva una raffica di reti che riequilibra la situazione: i Mastini pareggiano subito con Schina che approfitta dell’uomo in più concesso sul finire del primo drittel (gancio con bastone di Vanzetta). Il Fiemme è falloso, anche Pisetta va in panca puniti ma ecco la doccia fredda per i gialloneri che si fanno infilare da un’azione rapida in shorthand firmata da De Baldo su secondo assist di Moucka. Il Varese però è bravo a reagire subito e, ancora in powerplay, colpisce con un altro difensore, Näslund, che finalizza al meglio l’azione nata dal possesso di Michael Mazzacane e Raimondi. L’ultimo tratto del periodo è tutto giallonero ma Foppa fa buona guardia e il sorpasso non arriva.

Nel terzo drittel il Varese trascorre diversi minuti in powerplay ma non riesce a sfondare anche grazie a un Foppa in grande spolvero. Le reti restano così inviolate e la partita prosegue all’overtime. Il Fiemme va vicinissimo al successo con il puck scagliato da Odorizzi si stampa sulla traversa. E pochi istanti dopo Pietroniro fa esaltare il Varese.

VALDIFIEMME HC – MASTINI VARESE 3-2 OT

(1-0; 1-2; 0-0; 0-1) MARCATORI: 9.43 Nicolao (F – Moucka); 21.07 Schina (V – M. Borghi, Vanetti), 23.39 De Baldo (F – Moucka, Santer), 24.29 Näslund (V – M. Mazzacane, Raimondi); 63.16 Pietroniro (V – Näslund, M. Borghi).

VARESE: Perla (Mordenti); Näslund, Schina, Bertin, Vignoli Sanin, E. Mazzacane, Fanelli; Piroso, Vanetti, M. Borghi, Pietroniro, M. Mazzacane, Raimondi, Tilaro, T. Cordiano, Perino; Crivellari, P. Borghi, Allevato. All. Malfatti (Czarnecki assente).

ARBITRI: Da Pian, Virta (Scalzeri e Zen).

NOTE. Penalità: F 16′, V 10′. Superiorità: F 1-5, V 2-8, Spettatori: 521.