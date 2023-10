Mastini – Appiano, chi vince resta in alto. I gialloneri ritrovano Czarnecki

Superati in modo rocambolesco ma vincente tre ostacoli, uno dopo l’altro (Pergine, Como e Fiemme), i Mastini si preparano a tornare in pista sotto le luci dell’Acinque Ice Arena per un altro infrasettimanale posizionato nella festività del 1° novembre.

Mercoledì alle 20,30 in via Albani arriva l’Appiano per uno dei due big match del 10° turno di IHL (l’altro è Pergine-Caldaro): le due squadre sono attualmente separate da un solo punto in classifica (17 il Varese, 16 i Pirates) e hanno intenzione di continuare l’inseguimento alla vetta. Specie dopo l’inattesa frenata dello stesso Caldaro, battuto a Como dopo i rigori nel posticipo di domenica sera nel più classico dei “testacoda” in classifica.

I Mastini, intanto, festeggiano il ritorno sulla tolda di comando di Niklas Czarnecki (foto in alto): il tecnico svedese è pronto a dirigere la squadra dal pancone (sarà comunque affiancato da Matteo Malfatti) dopo il recente intervento chirurgico che lo ha costretto a prendersi una pausa dal palaghiaccio e la squadra è pronta a dare tutto per celebrare il rientro del coach. Non sarà facile: gli altoatesini che avevano conteso il successo ai “Lucci” nel derby, arrivano da una sconfitta shockante, 0-6 in casa contro il Pergine in una sfida che era considerata un crocevia per il secondo posto. Il dubbio è: giornata storta o periodo di crisi? Nel secondo caso i Mastini possono approfittarne, ma se fosse stata solo una serata storta i gialloneri dovranno cautelarsi.

Di fronte ci sarà un Appiano che ha nel confermato finlandese Räisänen il principale punto di forza in attacco con i 6 gol e 16 punti complessivi messi a referto fino a oggi. Il connazionale Maekinen, in difesa, è l’altro straniero mentre gli esperti Tombolato e Graf sono ulteriori elementi che la difesa comandata da Rocco Perla dovrà tenere d’occhio. In porta coach Marttila (altro finnico: sarà derby scandinavo con Czarnecki) è solito alternare Paller e Reinalter: vedremo quale sarà la scelta di mercoledì sera dopo che entrambi i goalies sono stati impiegati nella disfatta con il Pergine (Paller sostituito dopo le prime 5 reti). La partita sarà diretta dai signori Lottaroli e Volcan coadiuvati da Brenna e Brondi.

CALDARO – VARESE, “LUCCI” MULTATI – Il giudice sportivo della IHL ha multato di 200 euro il Caldaro per una situazione venutasi a creare prima del match con i Mastini. Lo spogliatoio di arbitri e linesmen infatti è risultato inadeguato, perché aperto anche ad altre persone (utenti del palaghiaccio per attività amatoriali) fino ai minuti precedenti la gara, quando i fischietti svolgono il consueto breafing. Il disturbo è stato per ora punito con una multa leggera ma, essendo obbligatorio assegnare un locale esclusivo agli arbitri, in caso di nuova violazione la pena sarà ampiamente superiore.