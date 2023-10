Mastini per calare il poker: a Varese arriva il Dobbiaco

I Mastini tornano a indossare la nuova “maglia gialla”, quella per le partite interne, per affrontare tra le mura amiche il Dobbiaco. Sabato 7 ottobre, nel consueto orario delle 18,30, l’Acinque Ice Arena proverà ad aiutare il Varese a mantenere l’imbattibilità di questo inizio campionato: fino a qui infatti la squadra di Czarnecki ha all’attivo tre vittorie su tre incontri seppur con un punto “lasciato” ad Alleghe (8 sui 9 disponibili).

Dopo le fatiche nel match d’esordio con le Civette, i gialloneri hanno dominato gli incontri con Valpe e Bressanone con uno score totale che parla di 12 reti segnate e una sola al passivo: con questo biglietto da visita i Mastini attendono gli Icebears che, al contrario, hanno raccolto pochissimo. Il Dobbiaco infatti ha un solo punto, frutto del KO ai rigori contro il Pergine alla prima giornata; poi gli Orsi hanno incassato due sconfitte sonore con Caldaro e Fiemme anche se a loro parziale discolpa hanno dovuto fare i conti con un calendario impervio.

Il Varese arriva all’appuntamento senza grossi problemi di salute; Marinelli, che ha esordito con grande profitto tra i pali a Bressanone, deve fare i conti con qualche acciacco. Sette giorni fa invece si è letteralmente sbloccato Kyle Gibbons (che non era andato a segno nelle prime due gare) autore di una tripletta; l’americano è atteso dai tifosi per lasciare il segno anche sul ghiaccio di casa.

Attenzione, in pista, all’ex comasco Hector Majul: il forte giocatore messicano è ancora a quota zero nella casella delle reti segnate ma è dotato di grandi qualità già dimostrate nelle ultime stagioni. La difesa dovrà evitare di concedergli spazio per evitare brutte sorprese e lo stesso vale per Alex De Lorenzo, marcatore di due dei tre gol siglati sino a oggi dalla squadra di Ivo Machacka. Gli Icebears attendono buone cose dal secondo attaccante straniero, il lettone Kristers Bormanis, arrivato da poco: motivo in più per non abbassare l’attenzione. La partita dell’Acinque Ice Arena sarà diretta dai signori Lottaroli e Soraperra, assistiti da Magliano e Zen.