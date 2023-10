Mater_arte, i colori e il mondo di Valentina Pasta in mostra a Gallarate

«Il desiderio di chiudere il cerchio di quello che si è aperto con la nascita del mio bambino». Così si rivela Valentina Pasta, artista che vive e lavora al confine della provincia di Varese, in territorio comasco, nata a Milano ma col cuore nel mondo.

«L’associazione del Melograno l’ho conosciuta durante la mia gravidanza, ed è stata l’unica realtà ad esserci sempre stata al nostro fianco anche durante la Pandemia nel 2020. Ho così ricevuto tanto in quei momenti preziosi e delicati che tanto avevo a cuore restituire. Così è nata Mater_aRte, dal desiderio condiviso con l’associazione di diffondere la bellezza e la poesia delle mie immagini e viverla insieme nella casa della loro sede».

Le opere realizzate in questi anni vibrano dell’esperienza della maternità intesa soprattutto come generativa, come accoglienza, come capacità di lasciar vivere e sviluppare i sogni altrui, come periodo di fatica e immensa gioia.

Le tavole hanno le sfumature di tutti i sentimenti, pastelli e acquerelli si rincorrono a creare mondi ma anche a esaltare l’individuo, portato al centro di ogni situazione con la varietà delle proprie emozioni.

Debora Ferrari ha curato l’aspetto critico della mostra per contestualizzare l’opera di Valentina Pasta nel panorama contemporaneo dell’illustrazione nazionale.

Il Melograno è un’associazione senza scopo di lucro, dice Samuela Colombo presidente, che dal 1981 si occupa di maternità, nascita e prima infanzia, e riunisce i 15 centri che hanno sede in varie Regioni d’Italia, punti di riferimento per le donne e le famiglie che desiderano vivere la maternità, il parto e l’accudimento dei loro bambini e delle loro bambine nel rispetto delle proprie scelte, della propria individualità, della propria cultura e dei propri bisogni, secondo le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. La sede de Il Melograno di Gallarate opera sul territorio dal 1984. Tra i suoi molteplici obiettivi vi è la promozione di una nuova cultura della genitorialità. Il Melograno è diventato sin dai primi anni significativo riferimento nell’elaborazione di un pensiero che mette al centro il riconoscimento esplicito da parte dell’intera comunità sociale del valore della maternità e della genitorialità, luogo di incontro e accoglienza per le tante donne e famiglie che desiderano approfondire le tematiche legate alla genitorialità, offrendo servizi educativi per bambini e bambine.

Valentina Pasta, nata a Milano nel 1991, vive e lavora in provincia di Como avvolta dal verde e dalla tranquillità. Innamorata del colore fin da bambina, approfondisce la sua passione prima all’Istituto d’Arte Fausto Melotti di Lomazzo e poi all’Accademia di Belle Arti di Brera specializzandosi in Decorazione Pittorica. Amante dei bambini fin dall’adolescenza, con l’apertura del negozio di giocattoli del marito scopre la passione per il mondo dell’infanzia attraverso la lente dell’illustrazione, specializzandosi con corsi e workshop presso la Scuola Internazionale dell’Illustrazione della Fondazione Štěpán Zavřel a Sarmede (in particolare sotto la guida di Anna Castagnoli). Apre la sua impresa artigiana nel 2019 e il suo laboratorio aperto al pubblico a Mozzate nel 2023. La sua formazione come decoratrice d’interni le permette di cogliere a fondo la bellezza che può dare un ambiente, un colore, una linea e per questo realizza illustrazioni e prodotti artigianali per chi desidera donare un tocco di bellezza, conducendo anche corsi sulle varie tecniche pittoriche per adulti e laboratori artistici per i più piccoli.

Questa mostra nella sede dell’associazione Il Melograno di Gallarate nasce come segno di riconoscenza e bellezza per l’aiuto ricevuto dall’associazione stessa nel 2020, quando è diventata mamma per la prima volta.

Ingresso libero, 21-22 ottobre, h 10-13; 14.30-19.00.

Alle ore 15.30 del 21.10 presentazione critica e interventi musicali di Marta Saggin Betti e Alice Bertino

La mostra è resa possibile grazie al prezioso contributo di: ABBRACCIO 23, MOMARTE, AVIS COMUNALE GALLARATE, VIVEREGIOCANDO, SCALDASOLE, ELISABETTA D’AFFARA GRAPHIC DESIGN, BARGERO, TRALCI DI VITE, BESTWESTERN HOTEL CAVALIERI DELLA CORONA, ABBIGLIAMENTO PASTA, CORPO MUSICALE SANTA CECILIA LOCATE VARESINO, MABEF